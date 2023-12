SPAJA NAS DRUGARSTVO: Futsal u Srbiji se igra u Prvoj i Drugoj ligi, ali motiv je nešto mnogo lepše

IGRATE li futsal? Od nekadašnje potrebe da se društvo iz kraja okupi u svom standardnom terminu, pa do trenutka kada je "mali fudbal" prekršten u zvaničan i moderniji naziv nije prošlo mnogo vremena. Ali se u i organizaciji takmičenja, u promeni pravila, obimu ili težini lopte, promenilo mnogo toga. Danas je futsal u Srbiji poluprofesionalni sport koji se igra u Prvoj i Drugoj ligi naše zemlje, sa zaljubljenicima u ovaj sport koje, bez obzira na sve navedene promene, ipak spaja jedinstvena stvar...

- To je drugarstvo, posebna veza između saigrača, trenera, pa i navijača koji vole ovaj sport. Futsal je danas u najvećoj ekspanziji što se tiče dvoranskih sportova. Od nekadašnjeg popularnog naziva "igra na petoparcu", mi smo danas u Srbiji došli do trenutka kada se trudimo da se što više približimo profesionalnom nivou - počinje priču za "Novosti" Aleksandar Đoković, predsednik Komisije za futsal i fudbal na pesku Fudbalskog saveza Srbije, ali i predsednik Kluba malog fudbala FON Banjica.

Dres ovog kluba godinama već nose s ponosom studenti Fakulteta organizacionih nauka, naučno obrazovne institucije koja je, spletom srećnih okolnosti, kao i futsal, u najvećoj ekspanziji poslednjih godina, jer studenti jednostavno hrle na FON.

- U Srbiji u ovom trenutku ni jedan klub nije sto odsto profesionalan. On je dakle, amaterski, jer futsaleri jednostavno nisu u mogućnosti da se svaki dan bave na vrhunskom nivou ovim sportom. Kao i mnogi sportovi u našoj zemlji, suočavamo se sa standardnim problemima. Od odlaska na putovanja, do zakupa dvorana u kojima se igra Prva i Druga liga. Poseban problem je medijska vidljivost ovog sporta i našeg takmičenja. Lepo je to što smo ostali upamćeni svojevremeno po perfektnoj organizaciji Prvenstva Evrope, što je publika dodatno zavolela ovaj sport, ali smo mi još prilično daleko od činjenice da, na primer, u Mađarskoj svaki klub na startu sezone dobija 100.000 evra - dodaje Đoković, koji je već deset godina na čelu KMF FON Banjica.

Rad sa mlađim kategorijama, pronalaženje talenata u futsalu, pronalaženje finansijskih sredstava, ali i adekvatnih uslova su postali svakodnevna briga ljudi koji vode računa o deset klubova u Prvoj i 12 u Drugoj futsal ligi Srbije.

Vrbas ponos navijača KOLIKO je futsal zanimljiv u, uslovno rečeno, manjim sredinama u Srbiji, dovoljno govori sledeći podatak. - U Drugoj futsal ligi Srbije u Vrbasu igra klub koji se zove Leteći Holanđanin. Još pre početka sezone je klub organizovano podelio oko 800 sezonskih karata i ima sjajnu podršku sa tribina - otkriva Aleksandar Đoković.

- Velika imena u ovom sportu su gradili imidž ali i istoriju futsala u našoj zemlji. Neki od njih su izgradili zavidnu internacionalnu karijeru, mnogi su odlučili i da se vrate u Srbiju i svoje majstorije danas pokazuju navijačima u Beogradu, Novom Pazaru, Vranju, Loznici, Novom Sadu, Kragujevcu i ostalim gradovima. Loznica je danas učesnik elitne faze Lige šampiona sa Sportingom iz Lisabona, Anderlehtom, Benfikom i Barselonom. Talenti se pronalaze još u najmlađim uzrastima i oni su posebno blago futsala u Srbiji, pa zato uporno naglašavamo da je rad sa mlađim kategorijama jedan od prioriteta razvoja ovog sporta. Ne znam koliko je poznato, ali ni jedan klub u Srbiji nema svoju halu, već se uglavnom oslanja na infrastrukturu i pomoć lokalnih uprava - naglašava Đoković.

Razne zanimljivosti i anegdote su vezane za futsal u Srbiji. Naš sagovornik izdvaja jedan detalj od pre nekoliko godina.

- Zanimljivo je da je FON Banjica u periodu od 2015. do 2017. godine bio najobrazovaniji klub na svetu. Za nas su igrali studenti osnovnih i master studija, ali i oni koji su doktorirali na našem ili nekim drugim fakultetima ekonomije, prava i građevinarstva - s ponosom ističe Đoković.

Uprava FON Banjica pod vođstvom Aleksandra Đokovića, Ivana Koljenšića i Nemanje Miljkovića predstavila je nedavno novi petogodišnji plan razvoja kluba u kome će glavni akcenat biti na mlađim igračima, stvaranju budućih reprezentativaca naše zemlje, stabilnom i održivom načinu finansiranja kluba i borba za titulu prvaka Srbije, a sve pod prepoznatljivim sloganom - "Futsal i obrazovanje - znanje koje pravi razliku".

Od igre na "petoparcu" do futsal majstorija i takmičenja u sportu koji se sve više ceni u Evropi i svetu. To je danas istina o futsalu u Srbiji. Igra ga sve više momaka, a uskoro će i devojke da dobiju svoju ligu.

Pauza do februara PRVI deo sezone u Prvoj i Drugoj futsal ligi Srbije je završen prošlog vikenda. Do februara i malo toplijih dana sledi pauza u takmičenju. U elitnom rangu je trenutno na čelu tabele Vranje sa osam pobeda, dva remija i jednim porazom i 26 bodova posle 11 kola. Prati ga Loznica sa 24 boda, pa Novi Sad (18), FON Banjica, Novi Pazar i Vinter sport sa po 17, Ekonomac, Palež i SAS sa po 9 i Ivanjica sa 7 bodova.

