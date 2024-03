NISAM HTELA DA PRIHVATIM NJIHOV ZAHTEV: Zbog skandala Slađane Milošević na početku karijere urgirala policija

SLAĐANA MILOŠEVIĆ još za života našla se u centru skandala još sa svojim prvim pojavljivanjem na sceni.

Slađana Milošević stiže u Treći osnovni sud / Foto ATA Images

Slađana je do poslednjeg dana želela da pomera granice, kako u društvu tako i u umetnosti, a jednom prilikom je i policija urgirala.

Foto ATA Images

-Ne treba više imati smelosti. To je trebalo da ja imam smelosti, a ovi drugi su samo ušetali. Niko vas više ne osuđuje – rekla je Slađana i objasnila svojevremeno za Grand kako je izazvala veliki skandal na nacionalnoj televiziji.

Foto: Printscreen/Jutjub

-Sećam se da je bila velika panika kada sam ja prvi put u životu stavila hrišćanski krst oko vrata. Taj skandal je trajao. Satima i satima sam ostala na sceni. Tu su bili glavni urednici, direktor. Svi su dolazili i zahtevali da skinem krst sa sebe. Nosila sam konkretno tri krsta, ali nisam htela da prihvatim njihov zahtev. Čak su i policiju zvali dok sam ja sa bendom ostala na sceni – ispirčala je Slađana i potom otkrila detalje kako je sve to završeno:

-Čekali smo da prođe ceo dan da bi oni na kraju shvatili da mi nećemo da se sklonimo sa scene. Onda su snimili iz daleka i s leđa taj nastup. Ali kad je neko prvi probio led, onda je lakše. Posle mesec dana se javio jedan hrabri režiser Uzelac koji je snimio „Nedeljom popodne“ sa mnom i sa krstom oko vrata. To je bila velika pobeda, ali me je jako koštala nerava, strpljenja, rizika. Moglo je da se desi da se više nikada ne vratite na televiziju. Jer takve stvari su se dešavale.

Foto: Arhiva Novosti

Stajlinge Lejdi Gage pojedini strani kritičari poredili su sa Slađanom Milošević i kostimima koje je ona nosila na vrhuncu karijere.

-Jedna autorka iz Nemačke je napravila komparaciju Lejdi Gage i mene u videu. Tu je imalo jedno 20 do 30 kostima koji su jako slični, ali je razlika između njih i do 15 godina. Ali meni to zaista nije bitno, već ono kakav će biti sadržaj – naglasila je Slađana.

(GRAND)

BONUS VIDEO:

NI NA VRHUNCU NISAM ZABORAVIO ODAKLE SAM POČEO | "Novosti" intervju | Miroslav Ilić