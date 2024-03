KATARINA ŽIVKOVIĆ POTVRDILA VEST O TRUDNOĆI: Sada otkrila nove detalje - "Imala sam druge planove, ali..."

KATARINA ŽIVKOVIĆ je u blagoslovenom stanju, o čemu je sada prvi put javno progovorila.

Foto: Veljko Jovanović

Javnosti nije poznato ko je otac deteta, iako je nekadašnja Zvezda Granda već dugo u vezi sa muškarcem kog ne želi da predstavi javno, a romansa je i te kako ozbiljna.

Foto: Privatna arhiva

- Ovo je moje prvo i poslednje oglašavanje na ovu temu. Povlačim se u ilegalu. Strah da sve bude kako treba je veći od želje da se svima pohvalim - počela je Kaća i dodala:

Foto: Privatna arhiva

- U petom sam mesecu. Zaslužila sam da se povučem, ovo je blagoslov od Boga. Završila sam album, imala sam druge planove, ali ovaj mali život je prioritet. Želela sam da sakrijem muškarca i želim da tako ostane do kraja. To mi ne odgovara, da se zna. Ne volim da pričam o privatnosti, on nije iz javnog sveta.

(EMISIJA "AMI DžI ŠOU")

