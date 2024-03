KLINCI MI POKAZUJU SREDNJI PRST, DEVOJKE SU LJUBOMORNE: Sanja Vučić progovorila o svom telu, pa priznala da preživljava pakao na nastupima

SANjA VUČIĆ važi za jednu od najatraktivnijih na estradi, međutim otvoreno je priznala da zapravo razmišlja totalno drugačije i da postoje stvari koje joj se na njenom telu ni malo ne dopadaju.

-Ja se najbolje osećam u suknjicama i u tim nekim stvarima koje mi prekrivaju ruke. Uglavnom nešto što me stisne u struku, suknjica dole i ruke prekrivene, to mi je najlagodnije, pune smo kompleksa. Stvarno sam baš jaka u tom predelu i nije ženstveno – rekla je ona.

Sanja ističe da uvek tokom nastupa baci pogled koga ima, kao i da postoje mnogobrojne neprijatne situacije koje preživljava skoro svaki put kada stane na scenu.

-Inače znam sve pesme koje idu i više ni ne razmišljaš o tekstu, melodiji i ja vrlo često dok pevam, mislim o nekim trećim stvarima. Gledam koga ima, uglavnom razgledam okolo i desilo se par puta neki klinci mi pokazuju srednji prst i tako to. Uglavnom volim da reagujem na te stvari, jer je to nekultura, ako ti nije lepo, idi kući. Uvek sam u fazonu „Ajde, sad ti mali, ili ćeš sam napolje ili će da te isprate“. Dešavalo se da su ljubomorne devojke, gledaju ispod oka, kao gledaju u mene, šapuće drugarici pa se smeje, to mi je fuj – ispričala je Sanja.

