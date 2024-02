RADA MANOJLOVIĆ U VELIKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Osmeh je sitnica koja boji svet (FOTO)

KADA počinjete od nule, sve sami gradite, stvarate, bez ikoga da vam pomogne, naravno da je teško. Baš iz tog razloga, kada se okrenem iza sebe, vidim koliko hitova imam, ljude koji me vole, prate na nastupima, hvale, kad vidim svoj dom, srce mi je puno, jer znam da sam uradila pravu stvar i da su se sav moj trud i rad isplatili.

Ovako, u dahu, sećajući se svojih muzičkih koraka, koje je napravila učestvujući u trećoj sezoni muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" i krenula put estradne orbite, govori Radmila Rada Manojlović. Jedna od najvećih zvezda mlađe generacije ističe da je prva sezona bila traumatična, ali da je u trećoj ostvarila svoje snove.

Uvek radna, skromna i poštena, nije se uklapala u estradne šablone u kojima su jasno definisana "neka pravila", već se trudila da sav zarađeni novac ulaže u svoju karijeru, velike hitove i spotove, ali i u svoj porodični dom u selu Četereže.

- Obe sezone pamtim samo po lepom, jer su mi pomogle da ostvarim svoj san. Velika ekskurzija, avantura koja je dugo trajala, gde smo se divno družili i u koju bih se uvek vratila.

*Prošlog leta na svoj rođendan objavili ste pesmu "Maloletna", kojom najavljujete svoj četvrti studijski album. Kada stižu nove pesme?

- "Maloletna" je uvod, znak mog pokreta, mog povratka i izlaska iz mračne faze života. Znam da će tek doći do publike i da će trajati. Trudim se da takve pesme uvek biram. Album je u završnoj fazi montiranja i jedva čekam da ugleda svetlost dana. Posle dužeg vremena sam srećna, uzbuđena i preplavljena samo lepim emocijama. Sigurna sam da će to publika prepoznati, a ono što je najvažnije je da ima pesama za svakog, za moju i svačiju dušu.

*Sedamnaest godina ste na estradi. Da li možete da izdvojite pesmu koja vas najbolje opisuje?

- Stvarno je bilo i puno hitova i lepih pesama. S obzirom na to da sam jedna vrlo ekonomična, ali i konkretna osoba, meni su najdraže pesme koje su mi donele najviše popularnosti kod publike i one se dan-danas pevaju, a to su duet sa Sašom Matićem "Mešaj mala", "Alkotest", "Deset ispod nule", "Rođendan". Kada su u pitanju manje popularne pesme, volela bih da numera "Puca led" oživi, jer ona ima potencijala da dugo traje kod publike.

*Da li vam je, kao detetu sa sela, teže bilo da napravite karijeru od kolega koji su odrastali u gradu?

- Naravno da jeste. Počevši od odeće, šminke, frizure, do sve učestalijih putovanja na takmičenje u Beograd, a koja su znala da budu naporna i iziskivala velike troškove. To je bilo veliko ograničenje za mene, ali sam sa porodicom to izdržala i stigla do cilja. Svojim stavovima, pevanjem, ponašanjem, uspela sam da privučem gledaoce, tako da sam već tada doživela veliki uspeh.

*Vrlo ste neposredni u komunikaciji?

- Uvek sam takva bila i to smatram vrlinom. Ne volim ljude koji se samo smeškaju i ne znam šta mi misle, ili su nadobudni i nadmeni, gledaju sa visine. Volim obične i jednostavne ljude, jer sam i sama takva i sa mnom svi znaju na čemu su.

*Aktivni ste na društvenim mrežama. Koliko su one važne za karijeru u šou-biznisu?

- Do epidemije korone bila sam aktivna samo na "Instagramu", objavljivala fotografije i video-snimke sa koncerata, računajući da to zanima publiku koja me voli i prati. Međutim, u toku pandemije sam se uključila i u tadašnji "Tviter", danas "Iks", i primetila da sam jasnim stavovima i doslednošću, kao i zanimljivim i duhovitim objavama, zadobila i drugu vrstu publike i podrške. Drago mi je da, pored glasa i stasa, narod privlači i ono što mislim i da očekuje šta ću novo reći ili prokomentarisati. Vrlo je važno konstantno držati pažnju javnosti, a ne možete računati večno na dobar izgled, zato je poželjno da publika osim pesama zavoli i vašu ličnost.

*Bez kojih sitnica život ne bi imao lepe boje?

- Ljubav je najkrupnija stvar bez koje život nema smisao, ali ako govorimo o sitnicama, mnogo ih je: hrana, muzika, filmovi, knjige, putovanja, nagledati se svega što oči mogu da vide. Možda je to profesionalna deformacija, ali sitnica koja meni boji život je recimo... svaki put kad neko hoće da se slika sa mnom, to me oživi i nekako procvetam. Naravno, bez osmeha na vašem i licima ljudi koji vas okružuju, definitivno bi mnogo toga poprimilo sivu i sumornu boju. Neka osmeh bude ta "sitnica" koja boji svet.

*Kada biste imali moć da sebi ispunite jednu posebnu želju, šta bi to bilo?

- Oživela bih mrtve, sačuvala zdravlje živih i dragih ljudi i učinila da ljubav traje večno. Začarala bih nekog muškarca, da samo mene voli i da me voli zauvek.

*Kuda "bežite" kada vam je dosta popularnosti, gde možete da budete potpuno svoji?

- Ja sam svuda ono što jesam i to me spasava. Ne moram da glumim i da se trošim na foliranje, tako da i ne pokušavam da bežim. Kada mi baš i nije do pojavljivanja, dovoljno je da se sakrijem u svoja četiri zida, najčešće mog doma u Četerežu. Tu mogu da budem ona stara Radmila koju tata vodi na njivu, da joj pokaže šta je sve zasejao i koliko je trešnja rodila ove godine, vodi me u voćnjak da se pohvali šta je sve sazrelo, pokazuje dokle je stigao sa popravkom traktora u svojoj mini automehaničarskoj radnji, vodi u obilazak živine i drugih domaćih životinja u dvorištu, a tu je neizostavno objašnjavanje kako se peče rakija ili pravi gulaš.

Sestra Marija je pravi zmaj

*VAŠU karijeru već duže vreme vodi sestra Marija, može li se reći da ste vrlo efikasan tandem?

- Maja je oduvek bila organizator svega i svačega u našoj kući. Svih slavlja, proslava, rođendana. Veoma je odgovorna i ako ona kaže da će se nešto odraditi, ne postoji sila koja može u tome da je spreči. Zbog toga smo u nju svi oduvek bili sigurni. U ovom poslu vrlo brzo je uhvatila svoj ritam, organizuje sve što se tiče mojih nastupa, tako da mirno možemo da radimo bez stresa i problema. Mozak joj radi dvesta na sat i uvek nalazi rešenje za svaki problem. Vrlo je ozbiljna i tu odgovornost prenosi na sve nas.

