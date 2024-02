VANVREMENSKI HITOVI ZA SVE PRISUTNE: Kaliopi Bukle održala spektakularni koncert u Beogradu (FOTO/VIDEO)

MAKEDONSKA POP ZVEZDA Kaliopi Bukle koju mnogi nazivaju kraljicom emocija sinoć je na velikom koncertu u MTS dvorani još jednom potvrdila ovakav epitet, osvojivši srca Beograđana po ko zna koji put, za sobom ostavljajući veče puno razlilčitih emocija.

Foto: Marina Pešić

Kaliopi je doživela veliku neprijatnost, kada se na njenom koncertu koji je trebao da bude 04. novembra prošle godine u srpskoj prestonici, onesvestila jedna žena i preminula. Žena prepoznatljvog osmeha i jedan od najboljih ženskih vokala sa ovih prostora, donela je sinić svoj "kofer ljubavi" Beograđanima, u kom se nalazilo pregršt muzičkih iznenađenja. Foto: Marina Pešić

Četiri godine je ovdašnja publika čekala da im Kaliopi zapeva, te su gromoglasnim ovacijama pozdravljali svaki njen izlazak na scenu.

Neobično tesnom interakcijom sa publikom , vrsna umetnica je otpevala najveće hitove iz svog bogatog opusa, među kojima su: "Melem", "Oprosti", "Vučica", "Mrvica", "Oboi me", "Mesečina", "Jutro", "Poželi", "Kofer ljubavi","Lokomotiva" - na kojoj se muzičarima pridružio i mladi tamburaš Strahinja Segedinski. Foto: Marina Pešić

Numeru "Nebo mi sja" izvela je zajedno sa dečjim horom "Čarolija" pod diregntskom palicom Leontine Vukomirović. Foto: Marina Pešić

Posebno iznenađenje večeri bio je i njen veliki prijatelj, a sada gost na koncertu, pop zvezda Željko Samardžić, sa kojim je prošle godine izdala pesmu "Znam", a koju su ove bajkovite večeri prvi put izveli uživo zajedno u Beogradu. Foto: Marina Pešić

Nema sumnje da su Kaliopi i publika u dvorani, uživali u veličanstvenoj muzičkoj večeri. Kaliopini fanovi su svoju kraljicu nagrađivali ovacijama, a ekipa "Večernjih novosti", sačekala ju je iza bine, kako bi sa njom prva podelila utiske nakon kocnerta. Foto: Marina Pešić - Trebalo je vremena da se izborim sa tim. Vreme postoji da bi skupili snage da prevaziđemo određene trenutke kada nam je jako teško. To je bio trenutak koji je bio jako težak za sve nas. Prosto nestvarno. To je bio najtužniji dan u mojoj karijeri, a danas će biti najsrećniji, jer nas je to povezalo još više. Šta god da čovek preživi shvati da život ima jako veliku vrednost, ali je i jako surov, Ja sve što govorim, govorim kroz muziku i kroz moje pesme, tamo je sve napisano, a tek će da se napiše - rekla nam je Kaliopi, koja se ceo dan, kako kaže, molila, da na koncertu sve prođe dobro. Foto: Marina Pešić

- Ceo dan sam se molila da sve bude dobro. Ovo je onaj prelomni trenutak kada trebamo da pređemo preko neki svojih osećaja, da bi se vratili na stari osećaj sigurnosti i da prigrlite ljude svojom umetnošću. Želela sam da publika uživa, da me glas služi i moram priznati da sam jako zahvalna, jer sam najstariji ženski vokal koji intezivno radi na ovim prostorima, a tako je i bilo - istakla je muzička zvezda. Foto: Marina Pešić

Kompletan intervju sa Kaliopi, kao i atmosferu sa koncerta, pogledajte u nastavku, u videu ispod:

BONUS VIDEO:

