PESMA IZ SRCA I DUBINE DUŠE: Danica Crnogorčević oduševila publiku na prvom od dva solistička koncerta u Beogradu (FOTO/VIDEO)

UMETNICA duhovne i etno muzike Danica Crnogorčević sinoć je održala prvi od dva solistička koncerta u prepunoj MTS dvorani u Beogradu.

- Želim da se zahvalim svim Beograđanima koji su bili na koncertu, jer sam ovde odrasla, završila školu i radujem se što ću i sutra pevati. Nikakve rituale nisam imala kada je trebalo da izađem na binu, ali jedino što sam uradila bila je molitva, pomolila sam se Gospodu Bogu i prošlo je sve kako treba. S obzirom na to da sam majka četvoro dece, sama rutina i spremanje za koncert ne postoji. Nikakvo vežbanje pevanja, toga malo i fali, ali prosto ono što želim da prenesem publici ne treba da vide niti šta sam ja stavila na glavu, niti narukvice, ogrlice, šminku, već da iznesem ono iz svoje duše i dubine srca. To je suština mojih koncerta i nastupa. Narod je to prepoznao kao prirodnost i hvala im što me podržavaju - kazala nam je Danica, koju smo sačekali iza bine.

Ona je istakla da se nadala rasprodatim koncertima jer uživa veliku popularnost.

- Ne bih to nazvala popularnošću, nego je to hrišćanska misija da pokažemo našoj deci da postoji i druga strana medalje i muzike što pruža umetnički svet i da naši mališani kroz ovo upoznaju duhovnu muziku, crkvu, molitvu i veru samu po sebi.

Nastup je započela pesmom "Rasti moj zeleni bore" jer je ova pesma posvećena svetosavskim danima.

- Trenutno se nalazimo u danima Svetog Save, gde se širom sveta obeležavaju svetosavske akademije i bila mi je želja da tako u ponedeljak, ali i u utorak krenemo sa ovom pesmom. Verujem i drago mi je da je publika uživala, kao i da će tako biti i na drugom nastupu.

Danica je sjajnim nastupom sinoć oduševila sve, a zbog velikog interesovanja, pevačica će svoju publiku obradovati još jednim koncertom večeras, za koji su takođe prodate sve karte.

Za nastradalu decu

VEČARAŠNjI, drugi koncert u "MTS dvorani", Danica će posvetiti nastradaloj deci u masovnom masakru u OŠ "Vladislav Ribnikar".

- Odlučila sam da to tako bude, jer sam se vodila srcem. Drugi koncert je posvećen nastradaloj deci iz osnovne škole, to će mi biti posebno emotivno iz razloga što će se u publici naći neki od njihovih drugara i neki roditelji nastradale dece. Dobila sam poruku od jedne majke čija je ćerka pevala i moje pesme, to mi je baš teško palo i odlučila sam čitav koncert da posvetim deci.

Molitva pred koncert

DANICA Crnogorčević juče po podne, posle generalne probe pred prvi od dva solistička koncerta u "MTS dvorani" u Beogradu, za naš list je rekla da su joj koncerti u srpskoj prestonici izuzetno značajni, jer je tu odrasla i završila školu.

- Radujem se što ću dve noći zaredom pevati sa Beograđanima - naglasila je Crnogorčevićeva. - Nemam nikakve posebne rituale pred ove nastupe, jedino što ću uraditi jeste da se pomolim Gospodu Bogu da sve prođe kako treba.

