SEVERINI ODUZETO STARATELJSTVO NAD SINOM: Oglasili se i Milan Popović i hrvatska pevačica (FOTO)

VRHOVNI sud u Hrvatskoj u potpunosti je vratio starateljstvo nad Aleksandrom Popovićem njegovom ocu Milanu Popoviću, što znači da je hrvatskoj pevačici Severini Vučković starateljstvo u potounosti oduzeto.

Severini je, po odluci Vrhovnog suda ukinuta presuda iz 2021. godine i sada potpuno pravo nad starateljstvo još uvek maloletnog Aleksandra (11) ima samo otac, Milan Popović.Sada se Milan Popović prvi put oglasio nakon što je donesena odluka.

- Vrhovni sud je najviša pravosudna instanca u Republici Hrvatskoj. Presuda je donesena jednoglasnom odluka veća od pet vrhovnih sudija. Odluka je pravedna i zadovoljan sam, ali priča još nije završena. Županijski sud u Splitu, i druge sudije ovog postupka su naneli nenadoknadivu štetu našem detetu - rekao je Milan Popović za RTL.

Dodao je da će da nastavi da "koristi sva pravna sredstva da raskrinka sve koji su u tome učestvovali i da za to budu adekvatno sankcionisani".

- Ova odluka nikako ne znači da gospođa majka neće moći da viđa dete. Tih 20 meseci kada je dete živelo kod mene, majka više od pola termina nije dolazila po dete, a što je još gore nije ni tražila da više bude sa detetom. Ovo je samo još jedan medijski cirkus Severine Vučković, sezona 156 - poručio je srpski kralj bakra.

Nakon što je Vrhovni sud u Hrvatskoj poništio presudu Županijskog suda u Splitu i muzičkoj zvezdi Severini Vučković u potpunosti oduzeo zajedničko starateljstvo nad sinom Aleksandom, pevačica se oglasila objavom na Instagramu. Između ostalog je napisala, uz foografiju murala na kome se nalazi lica nje i sina.

- Ja sam mama. On je moja kap na dlanu, a ja ću se boriti do zadnje kapi krvi za nju. Svoju kap na dlanu. Moje dete živi i ide u školu u Zagrebu, za razliku od njegovog oca. Sramota me ove države da se ovakve stvari rade detetu, da ja ne smjem o tome govoriti da ne bih nekoga uvredila. Pojednostavljeno, ovo zapravo znači da ću ponovno svoje dete, koje sam rodila, odgajam, školujem, koje je živelo sa mnom od rođenja, viđati utorkom i četvrtkom od 16 do 20 sati i svaki drugi vikend subotu i nedelju - napisala je između ostalog hrvatska pevačica.

