MIODRAG MIĆA SOVTIĆ - DŽEJEV NAJBOLJI PRIJATELJ: "Nedostaje mi svaki dan"

DžEJEV veliki prijatelj, Mića Sovtić, se pojavio večeras na premijeri filma "Nedelja".

Foto: ATA images

Mića se prisetio druženja sa Džejem i priznao da je večeras posebno emotivan.

Foto: ATA images

- Film nisam gledao, snimljen je po istinitim događajima, sve se to desilo. Emocije su prisutne, ne znam kako ću odgledati film, nadam se da će se dopasti ljudima - rekao je Mića na početku i rekao kakav je bio Džej i kako će ga pamtiti:

- On je bio poseban, jedna dobrica, kad ga vidiš zagrlio bi ga, umiljat... Dobar za druge - loš za sebe.

Sovtić kaže da ga se seti svaki dan i da mu nedostaje druženje sa njim.

Foto: ATA images

- Nedostaje mi svaki dan. Družili smo se, provodili vreme, po ceo dan je bio kod mene u piceriji, sedeli smo, pričali, ćutali... Bili smo pravi prijatelji. S pravim prijateljem možeš da ćutiš, a sa nekim koga ne znaš moraš da pričaš, da ga zabavljaš. On i ja smo znali po sat vremena da sedimo i ćutimo, znao sam da je to pravo prijateljstvo - rekao je on i otkrio koja Džejeva pesma mu je omiljena:

- "Nedelja". To je za nas himna. Mada su mu sve pesme dobre i podjednako važne.

Inače, biznismen Miodrag Mića Sovtić, suprug glumice Anice Dobre, bio je najbolji prijatelj pokojnog Džeja Ramadanovskog, a zajedno su prošli kroz teške trenutke.

BONUS VIDEO:

POSVEĆENOST JE KLjUČ USPEHA | Božićni "Novosti" intervju | Viki Miljković