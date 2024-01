VENČAO SE OGNJEN AMIDŽIĆ: Voditelj se oglasio - "Da, istina je..."

VODITELj Ognjen Amidžić i Mina Naumović su se venčali.

Tim povodom Ognjen se oglasio i otkrio da su želeli da sve prođe bez buke i da taj čin ostane samo za njih, prenosi "Blic".

"Istina je, venčali smo se. Želeli smo da to bude bez buke i da taj čin ostane samo za nas. Mi smo već živeli brak, sada je samo i na papiru. Ja sam želeo da se Mina preziva kao ja i sada nosi moje prezime, to sto je ostavila na Instagramu i svoje - to vas laze, da znate (smeh) - rekao je Ognjen.

