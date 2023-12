NIJE ZORICA KRIVA ZA MOJ RAZVOD: Vesna Zmijanac progovorila o braku sa Kemišem

NAKON višemesečne pauze, Vesna Zmijanac se vratila na scenu, početkom godine pevačici su ugradili stent i dva bajpasa, zbog čega je morala strogo da odmara.

Foto: ATA Images

Vesna je prvi put stala na ludi kamen sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišem, ali njihov brak nije dugo potrajao. I danas se spekuliše da je za krah njihove ljubavi kriva Zorica Brunclik.

Foto: ATA Images

- Nije Zorica krivac za moj razvod, nije niko kriv u stvari. Jednostavno se to ohladilo sve, nije bilo dece, on je mnogo radio u studiju, a ja sam znala da mogu mnogo više nego što sam tada bila i davala od sebe, tako da se tu negde razmimoišlo to sve - otkrila je ona i dodala:

Foto: ATA images

- Nije bio nijedan razlog. Ja sam tada već bila mnogo velika zvezda i nisam imala potrebu nikome da zatvaram vrata. U principu ja nisam takav čovek da se bavim time, to mi je gubljenje vremena baviti se podmetanjima - zaključila je Vesna.

