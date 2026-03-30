Republika Srpska

ODBOR SDS U GACKU LJUT NA BLANUŠU: Govedarica i članovi GO podneli neopozive ostavke u stranci

Dubravko Curac

30. 03. 2026. u 20:21

OPŠTINSKI odbor Srpske demokratske stranke (SDS) Gacko objavio je na svojim društvenim mrežama da su svi članovi Glavnog odbora i delegati u Skupštini stranke iz tog odbora podneli neopozive ostavke na funkcije u republičkim organima SDS-a.

FOTO SRNA

Odluka je doneta 19. marta, nakon što na sednici u Modriči, održanoj četiri dana ranije, niko iz gatačkog odbora nije imenovan u novo Predsedništvo stranke.

U objavi ističu da su se na ovaj potez odlučili i zbog, kako tvrde, spekulacija koje imaju za cilj da njihov odbor predstave u sukobu sa drugim odborima unutar SDS-a.Naglašavaju da takve tvrdnje nisu tačne.

Iz OO SDS Gacko smatraju nedopustivim to što prilikom izbora Predsedništva nije uvažavan jedan od ključnih kriterijuma - izborni rezultat. Podsećaju da je SDS u Gacku ostvario pobede u tri uzastopna izborna ciklusa, uključujući izbore za predsednika RS 2022. i 2025. godine, kao i lokalne izbore 2024.

U dopisu upućenom generalnom sekretaru Zoranu Latinoviću navode da je predsednik SDS Branko Blanuša, prilikom predlaganja članova Predsedništva, zanemario rezultate ovog odbora, i da su u najviše stranačko telo imenovani i oni koji nemaju značajnu političku podršku ili jasnu bazu.

Uz stranku na izborima

UPRKOS svemu, iz OO SDS Gacko poručuju da će nastaviti da daju doprinos radu stranke, posebno u susret Opštim izborima 2026. godine, uz želju rukovodstvu za uspešan rad u narednom periodu.

Posebno ističu politički značaj načelnika Gacka Vukote Govedarice, navodeći da je reč o dugogodišnjem političkom akteru sa više osvojenih poslaničkih mandata, iskustvom na čelu poslaničkog kluba i stranke, kao i kandidatu za predsednika Srpske.

- Smatramo da smo kolektivno i pojedinačno poniženi - navodi se u objavi.

Dodaju da je odluka o izostavljanju njihovog odbora iz Predsedništva za njih neprihvatljiva, i da su od rukovodstva stranke zatražili da im pismenim putem objasni kriterijume i razloge kojima se vodilo prilikom izbora.

Ocenjuju da je reč o "svesnom devalviranju" OO Gacko, za šta odgovornost pripisuju predsedniku stranke.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO U SARAJEVO, DOŠAO DA NAVIJA ZA BOSNU! Neverovatna scena...

NOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO U SARAJEVO, DOŠAO DA NAVIJA ZA BOSNU! Neverovatna scena...