ODBOR SDS U GACKU LJUT NA BLANUŠU: Govedarica i članovi GO podneli neopozive ostavke u stranci
OPŠTINSKI odbor Srpske demokratske stranke (SDS) Gacko objavio je na svojim društvenim mrežama da su svi članovi Glavnog odbora i delegati u Skupštini stranke iz tog odbora podneli neopozive ostavke na funkcije u republičkim organima SDS-a.
Odluka je doneta 19. marta, nakon što na sednici u Modriči, održanoj četiri dana ranije, niko iz gatačkog odbora nije imenovan u novo Predsedništvo stranke.
U objavi ističu da su se na ovaj potez odlučili i zbog, kako tvrde, spekulacija koje imaju za cilj da njihov odbor predstave u sukobu sa drugim odborima unutar SDS-a.Naglašavaju da takve tvrdnje nisu tačne.
Iz OO SDS Gacko smatraju nedopustivim to što prilikom izbora Predsedništva nije uvažavan jedan od ključnih kriterijuma - izborni rezultat. Podsećaju da je SDS u Gacku ostvario pobede u tri uzastopna izborna ciklusa, uključujući izbore za predsednika RS 2022. i 2025. godine, kao i lokalne izbore 2024.
U dopisu upućenom generalnom sekretaru Zoranu Latinoviću navode da je predsednik SDS Branko Blanuša, prilikom predlaganja članova Predsedništva, zanemario rezultate ovog odbora, i da su u najviše stranačko telo imenovani i oni koji nemaju značajnu političku podršku ili jasnu bazu.
Uz stranku na izborima
UPRKOS svemu, iz OO SDS Gacko poručuju da će nastaviti da daju doprinos radu stranke, posebno u susret Opštim izborima 2026. godine, uz želju rukovodstvu za uspešan rad u narednom periodu.
Posebno ističu politički značaj načelnika Gacka Vukote Govedarice, navodeći da je reč o dugogodišnjem političkom akteru sa više osvojenih poslaničkih mandata, iskustvom na čelu poslaničkog kluba i stranke, kao i kandidatu za predsednika Srpske.
- Smatramo da smo kolektivno i pojedinačno poniženi - navodi se u objavi.
Dodaju da je odluka o izostavljanju njihovog odbora iz Predsedništva za njih neprihvatljiva, i da su od rukovodstva stranke zatražili da im pismenim putem objasni kriterijume i razloge kojima se vodilo prilikom izbora.
Ocenjuju da je reč o "svesnom devalviranju" OO Gacko, za šta odgovornost pripisuju predsedniku stranke.
