TRAŽE VEŠTAKE ZA 3D PRIKAZ PUCNJAVE KOD LAKTAŠA: U Banjalučkom sudu ponovljeno suđenje optuženima za ubistvo biznismena Slaviše Krunića i tel

U OKRUŽNOM sudu u Banjaluci je ponovoljeno suđenje optuženima za teško ubistvo banjalučkog biznismena Slaviše Krunića i njegovog telohranitelja Žarka Pavlovića.

Okružni sud u Banjaluci, Foto Printskrin ATV

U ponovljenom postupku danas je ponovo svedočio Krunićev vozač Goran Ilić, koji je svedočio zašto je tokom napada ranjen ostavio pištolj na putu i odvezao džip, te je rekao da je to uradio zato što je ispucao sve metke i pištolj mu je bio beskoristan.

Ilić, jedini preživeli iz džipa "tojota" u kojem su izrešetani vlasnik "Sektor sekjuritija" Krunić i telohranitelj Pavlović, tvrdi da su mu sve povrede, koje je zadobio tokom pucnjave, nanete dok je bio u vozilu i da ga nijedan metak nije pogodio izvan vozila. Tokom napada ranjen je u glavu, ruku i nogu kada su napadači pucali samo s desne strane dijagonalno od vozila.

Inače, Vrhovni sud RS ukinuo je prvostepenu presudu Okružnog suda u Banjaluci kojom je Benedi Đukanović osuđen na 40 godina zatvora, Rodoljub Gajić na 20 godina, a optuženi Emilio Baldo oslobođen zbog teškog ubistva Krunića i Pavlovića 22. aprila 2019. u Glamočanima kod Laktaša.

Ilić je ponovio raniji iskaz navodeći da je on vozio džip kada je u blizini Krunićeve vikendice video dva bleska s desne strane, a onda je usledila pucnjava. Đukanovićev branilac Tatjana Savić ukazala mu je da je prvi put rekao da je pucano s desne strane dijagonalno, a svedok kaže da je na to mislio kada je ranio pominjao samo desnu stranu. Ranije je navodio da je "ponovo startovao vozilo", ali je pojasnio da ga nije palio, već samo stisnuo gas.

Propusti tokom istrage PORED naređene 3D rekonstrukcije ubistva i dovođenja u sumnju izjave krunskog svedoka Tužilaštva i jedinog preživelog iz džipa "tojota" u kojem se nalazio ubijeni biznismen i neprirodnog položaja telo ubijenog Željka Kovačevića, Vrhovni sud RS je istakao i ozbiljne propust učinjene tokom istrage ovog slučaja. Podseća da su automatske puške pronađene u širem rejonu mesta napada i to treći dan od ubistva, i da prvostepena presuda nije dala objašnjenje zašto je u automatskoj pušci na kojoj su pronađeni DNK tragovi optuženog Đukanovića, zatečen vežbovni metak, čije je zrno, kako je to konstatovano prilikom veštačenja, naknadno sabijeno u čauru.

Ilić je odgovarao na sve moguće sitnice koji su zanimali odbranu i sudsko veće. Sudija Branimir Jukić zamolio je svedoka da se potpiše na papiru levom i desnom rukom, kako bi nesporno utvrdio da li je dešnjak ili levak. Taj papir je uveo u spis kao dokaz suda.

Jukić je naglasio da će se u nastavku suđenja morati raditi rekonstrukcija događaja i objasnio je svedoku da će on, kao jedini očevidac, morati da pokazuje sve što veštake bude interesovalo. Zasada nije poznato kada će rekonstrukcija biti rađena, budući da sud ima poteškoće da pronađe veštake koji sve to mogu da prikažu i u 3D prikazu, kako je to odbrana ranije tražila, a što i Vrhovni sud RS smatra potrebnim kako bi se otklonile sve nejasnoće.