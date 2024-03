ŠMIT DA SE NE MEŠA U PREGOVORE: EU daje zeleno svetlo BiH, Srpska za dogovor bez stranaca

LIDERI EU će danas na samitu u Briselu odlučiti otvoriti pregovore s BiH, i zatražiti od Saveta izradu pregovaračkog okvira kako bi se ti pregovori i mogli otvoriti. Za BiH i Srpsku ovo je dobra vest, ali se postavlja pitanje da li će se Kristijan Šmit umešati u taj proces i ponovo posegnuti za nametanjem odluka na štetu Srpske.

Foto AP

U nacrtu zaključaka koje će Evropski savet usvojiti na samitu koji se održava danas i sutra stoji da će na preporuku Komisije otvoriti pristupne pregovore sa BiH.

- Savet se poziva da usvoji pregovarački okvir kad budu preduzeti relevantni koraci utvrđeni u preporukama komisije iz 12. oktobra 2022. - piše u nacrtu.

Jedan od uslova EU je izmena Izbornog zakona BiH, o čemu pregovara koalicija na nivou BiH, koju čine SNSD, stranke "Trojke" i HDZ BiH. Kristijan Šmit, koga u Srpskoj ne priznaju za visokog predstavnika, već neko vreme preti nametanjem izmena tog zakona.

Prestavnici Srba i Hrvata se protive bilo kakvom nametanju odluke od strane stranih faktora u BiH, dok Bošnjaci priželjkuju taj scenario.

Predsednik RS i lider SNSD Milorad Dodik rekao je da pregovarački proces podrazumeva usklađivanje zakonodavstva BiH sa EU, ali ističe da te procese moraju voditi izabrani predstavnici naroda u BiH, a ne stranci.

- Ko je zakonodavac u ovoj zemlji? Za Srpsku to su demokratski izabrani predstavnici naroda, a nije stranac koji se lažno predstavlja. Da li će EU pregovarati sa demokratskim institucijama ili nelegitimnim uzurpatorom - upitao je Dodik.

Bez nametanja izbornog zakona ČOVIĆ smatra da su najavljene izmene Izbornog zakona koje bi nametnuo Šmit "više bura u grudi, nego vetar u leđa". - Kako očekivati od Danske i Holandije "zeleno svetlo" kada imamo visokog predstavnika koji nameće zakone. To je protektorat. "Trojka" će prihvatiti izmene Izbornog zakona tek kada bez međunarodnog uticaja bude donosila odluke - rekao je Čović.

Podsetio je na dešavanja od pre neki dana kada su Bošnjaci napustili sednicu Doma naroda jer je u dnevni red uvršten Predlog zakona o Ustavnom sudu BiH.

- Predstavnici Bošnjaka pobegli su iz parlamenta da ne bi raspravljali o Izbornom zakonu, jer čekaju nametanje od strane Šmita. Hoće li tako pregovarati i sa EU - navodi Dodik.

Ističe da su za Srpsku jedino prihvatljive odluke demokratskih institucija, utemeljene na Ustavu i "Dejtonu".

- Ne može se u EU kao rob i kao kolonija, jer ona je zajednica slobodnih ljudi i suverenih država. Bošnjačkom narodu ne želim da odluke donose drugi umesto njih, jer se njihovi političari plaše odgovornosti - rekao je Dodik.

Predsednik HDZ Dragan Čović izjavio je da pravna BiH ne može da zaživi dok neko u zemlji nameće rešenja, i ukazao da postoji spoljni uticaj na domaće političare dok međusobno pregovaraju.

- Kada sa koalicijom "Trojka" razgovaram bez svetla javnosti apsolutno razumeju da BiH može preživeti isključivo kao država u kojoj su tri konstitutivna naroda ravnopravno predstavljena. Kada se na sastanku dogovorimo, mi to stavimo na papir međutim, kada se oni vrate nazad, neki od njih kažu da nisu spremni da to potpišu. To je taj spoljni uticaj - rekao je lider HDZ.