NEMA MIRA, AKO NISMO U MIRU SA BOGOM: Poruka patrijarha Porfirija povodom predstojećeg dana RS

PATRIJARH srpski Porfirije poslao je važnu poruku verujućem pravoslavnom narodu, obraćajući se prisutnima u Banjaluci, na svečanoj akademiji povodom Dana Republike Srpske.

- Mir Božiji je ono za čime čezne svaki čovek, a mi dobro znamo da je mir i mir Božiji ono za čim čezne i naš narod i pozdrav kojim se pozdravljamo ovih dana potvrđuje naše suštinsko opredeljenje a to je da smo opredeljeni za Hrista, za istinu Božiju - rekao je patrijarh Porfirije u obraćanju. - Nema mira ako nismo u miru sa Bogom. Znamo da bez tog našeg suštinskog opredeljenja nije moguće uspostaviti harmoniju u sebi.

Dodao je da "Mi najpre treba da budemo u miru sa sobom i između sebe".

- Danas i sutra slavimo Svetog Stefana, svedoka Hristovog. On najbolje potvrđuje suštinu našeg opredeljenja za mir i pokazuje koji su to preduslovi našega života kako bi taj mir Hristov postao ono što smo mi. Kada slavimo slavu, od pojedinca do čitavog naroda, mi govorimo o sebi dve činjenice. Jedna je da slavimo našeg zastupnika pred Bogom. S druge strane, slaviti bilo kog svetitelja znači ugledati se na njegov sadržaj života. Najkarakteričnije za Svetog Stefana je njegovo poverenje u Hrista, njegova duboka vera i jasan cilj njegovog života. Kada je jasan cilj on mora biti pravedan i čestit - poručio je poglavar Srpske pravoslavne crkve.

Patrijarh je rekao da neko želi da spočita to što "slavimo svetog Stefana ovde u Republici Srpskoj".

- Ima pravo da tako misli, ima pravo to da kaže, ali u najmanju ruku nama će biti jasno da on ne razume šta to znači slaviti svetitelja. Mi nikome nećemo i ne smemo nametati svoj model života, ali u isto vreme ni po koju cenu i ni na koji način se ne možemo odreći svoje slave, jer bi to značilo da se odričemo svoje vere, onoga što je naše. Ono što je naše imamo pravo i hoćemo, slaveći hrista i svetoga Stefana hoćemo da zadržimo za sebe umnožavajući ga. Važna je vera u ličnosti prvomučenika Stefana, to se vidi bez obzira na vetrove koji su pokušali da ga poljuljaju, a to važi za nas ukoliko postoje vetrovi koji bi da nas poljuljaju, ukoliko postoje klipovi koji nam se meću u točkove da bismo posrtali u svom hodu - poručio je patrijarh.

Naglasio je da "Bez obzira na sve to, ukoliko imamo istinsku i stabilnu veru, a znamo da imamo i čist cilj koji je istinit i pravedan bez ozira na te vetrove, pre ili kasnije snagom vere mi po promislu Božijem zasigurno ostvarujemo svoj cilj i svoju želju".

- Ne zbog toga što mi to naprosto želimo, nego zbog toga što tamo gde je pravda i gde je istina dejstvuje blagodet Božija, dejstvuje sila Božija. Srećna slava da je svima, neka Bog da svim braći i sestrama u RS dobro zdravlje i dug život, a pre svega ono što je potrebno nama, pravoslavnim Srbima, deci Svetoga Save, jedinstvo i slogu, bez obzira na razlike koje postoje među nama. - poručio je patrijarh Porfirije. - Razlike su bogatstvo i dar da bismo imali veće kapacitete u mozaiku različitosti i funksionisali kao jedno i jedinstveno. To jedinstvo treba uvek da bude zasnovano na jednoj veru, na onome što je dobro i što je čestito.