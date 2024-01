DEFILE I LET 200 DRONOVA U INAT RUŠITELJIMA RS: Uprkos pretnjama, proslava pod sloganom "Simbol slobode"

POD sloganom "Simbol slobode", Republika Srpska će ove godine obeležiti 9. januara, svoj 32. rođendan. Uprkos raznim pritiscima, pa i pretnji od visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita kojeg RS ne priznaje - da će svi političari i javne ličnosti koji budu učestvovali u proslavi biti krivično gonjeni - Banjaluka je pripremila dosad najveću svečanost.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Obeležavanje Dana Republike Srpske započinje 8. januara, kada će biti održana Svečana akademija u banjalučkoj dvorani "Borik". Centralni događaj biće defile pripadnika MUP RS, kao i institucija Srpske i civilnog sektora, u kojem će učestvovati više od 2.500 ljudi. Prvi put defile će biti održan od 17 časova, 9. januara, uz spektakl sa oko 200 dronova.

Predsednik Srpske Milorad Dodik poručio je da se zna kada se slavi Dan Republike, i da to ne može da bude nijedan drugi dan:

- Odreći se toga jednako je odreći se sebe, svoje istorije, pogaziti sve, prihvatiti da ste spremni da slušate diktat Muslimana i stranaca i na taj način menjate svoj karakter i obeležje, a to nije moguće. Srbi su 9. januara 1992. doneli odluku istorijskog karaktera koju su potvrdili na referendumu na kojem su jasno rekli da je to Dan Republike. Ne postoji sila koja bi to mogla da zabrani!

Koncerti NA koncertnoj bini, nakon svečanog defilea, nastupiće Danica Crnogorčević koja će premijerno izvesti pesmu "Za život Srpske", a zatim i "Pukni zoro" zajedno sa Policijskim orkestrom MUP RS. Najavljen je i nastup pevača Baje Malog Knindže koji će prvi put izvesti pesmu posvećenu RS, kao i drugih izvođača.

Očekuje se dolazak mnogobrojnih međunarodnih delegacija na proslavu u Banjaluku, a među njima bi mogao da bude i mađarski premijer Viktor Orban. I ovaj rođendan Srpske, inače, slavi se u atmosferi konstantnih napada na Banjaluku, a prednjači upravo Kristijan Šmit, ali i bošnjački političari i pojedini zapadni ambasadori u BiH. Šmit i političko Sarajevo uporno plasiraju laž da je Dan Republike neustavan praznik, i to pravdaju odlukom Ustavnog suda BiH iz 2016. godine koji je doneo takvu odluku, a po apelaciji Bakira Izetbegovića.

Nakon odluke Ustavnog suda BiH reagovalo je rukovodstvo Srpske: Narodna skupština RS donela je niz odluka i deklaracija da zaštiti Dan Republike, a po pitanju 9. januara održan i je referendum na kojem je 99 odsto građana koji su se izjasnili zaokružilo da želi da to bude njihov praznik.

DODIK ODGOVORIO AMBASADORU SAD Marfiju



Pretnje - mačku o rep

UMESTO da pokuša da kroz dijalog, preko svojih šefova ili na neki drugi način, izmiri situaciju, on ide u dalju eskalaciju. Samo ću reći - gospodine Marfi, spremni smo za tu vrstu eskalacije, a vi svoje pretnje okačite mačku o rep!

Ovako je predsednik RS Milorad Dodik reagovao na poruke iz američke ambasade u Sarajevu, gde je ambasador Majkl Marfi (na slici), a iz koje su naveli da su "SAD jasno dale do znanja da su spremne da odgovore na antidejtonske i neustavne postupke domaćih aktera". Povod za pretnje je odluka Banjaluke da usvoji svoj izborni zakon.