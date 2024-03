NA POKLON I ZANAT: Fondacija humanosti "Novosti" uručila osmomartovske darove Materinskom domu u Zvečanskoj (FOTO)

UOČI Međunarodnog dana žena Fondacija humanosti "Novosti" je, kao i prethodnih godina, mladim trudnicama i majkama zbrinutim u Materinskom domu u Zvečanskoj ulici u Beogradu uručila poklone.

Foto I. Marinković

Osim izdanja naše kompanije, dobile su pidžame ariljske firme "Proleće", a za one koje žele da "ispeku" manikirski i pedikirski zanat Milena Arsić Kolić i njen "Studio 038" organizovaće im besplatan kurs.

Utočište je u Materinskom domu trenutno pronašlo 10 majki i trudnica koje su bile prepuštene same sebi i odbačene od bližnjih, a imale su snažnu i jaku volju da se ostvare u najlepšoj životnoj ulozi. Većina mama je maloletna, a najmlađa ima samo 13 godina.

Foto I. Marinković

- Godinama sarađujemo sa Fondacijom humanosti "Novosti" i vaša podrška nam je dragocena - kaže Snežana Milovanović, rukovodilac Materinskog doma. - Našim štićenicama pažnja mnogo znači. Svaka je u ovaj dom donela svoje brige, probleme, nedaće, ali i želju da svom detetu pruži najbolje. Naš zadatak je, s obzirom na to da su maloletne, da im pomognemo da iznesu trudnoću, da ih osnažimo da mogu samostalno da odgajaju svoje mališane. Učimo ih i socijalnim veštinama, kulinarstvu i o partnerskim odnosima. Cilj je da dete upišemo u vrtić kad napuni godinu i da mamu zaposlimo.

Roditelji živi, a kao da nisu DA se ostvare kao majke i da dobiju podršku od porodice i rodbine, štićenicama je bilo teško. DA se ostvare kao majke i da dobiju podršku od porodice i rodbine, štićenicama je bilo teško. - Moji roditelji su živi, ali kao da nisu - privija devojčica krupnih crnih očiju svoju devojčicu na grudi. - Velika je obaveza imati dete. Ovo mi je, na neko vreme, drugi dom, mesto na kojem mogu da budem sa detetom dok ne vidim kuda ću i šta ću da radim.

Tokom prethodnih godina, na vrata Materinskog doma zakucalo je više stotina žena, među kojima je mnogo maloletnih devojčica.

- Vrlo je značajno da se majke vrate u obrazovni proces - kaže Milovanovićeva. - Osnovna škola je obavezna, a ukoliko žele mogu da nastave i dalje da se školuju. One se trude da završe školu i nauče zanat. Devojke najčešće dolaze iz disfunkcionalnih porodica ili su, sticajem životnih okolnosti, lošeg materijalnog stanja. One ovde sazrevaju, socijalizuju se i spremaju da budu majke i podnesu sve obaveze koje dolaze uz to. Njihovi partneri su najčešće maloletni i nisu spremni za roditeljsku ulogu. Često su i nasilni i nesrtljivi.

Foto I. Marinković

Pod krovom Materinskog doma su sedamnaestogodišnje trudnice Sanja i Aleksandra. Obe planiraju da grade budućnost sa partnerima.

- Ne želim da živim sa roditeljima, jer ne vidim smisao u tome - kaže Sanja. - Nadam se da će se sve dobro završiti sa partnerom. Mislila sam da upišim kurs za manikir ili za frizera. Želim da pronađem sebi posao i da ne zavisim ni od koga drugog i ako se rastanem sa partnerom da imam svoj novac. Radujem se što ću se osamostaliti, a podrška socijalnih radnika mi daje vetar u leđa.

Pomoć SVI koji žele da pomognu mališanima i njihovim mladim majkama mogu da uplate novac na račun Fondacije humanosti "Novosti". Broj računa je 205-5621-06. A, za one koji žele više informacija ili da pomognu na neki drugi način, broj telefona je 011/ 30-28-162.

Dok borave u domu majke mogu same da kuvaju, uključuju mašinu za veš, imaju i razne radionice. Često ih zbliži slična životna priča. Neke majke se za godinu potpuno presaberu, oporave, odbace okove samosažaljenja i krenu u borbu. Završe školu dok su u domu, nađu posao, iznajme stan. Novi početak, iz pepela.

- U Materinski dom sam došla zbog oca i maćehe - priča nam sedamnaestogodišnja Sara, majka dvoje dece. - Nisam mogla da nađem zajednički jezik sa njima. Svašta se izdešavalo u mom životu. Moj partner je u zatvoru, pa sam ovde pronašla utočište. Napolju bismo deca i ja bili prepušteni sami sebi. Ovde sam srećna.