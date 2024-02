ZA BLAGO UVEK IMAMO VREMENA: Pre deceniju i po Stanarevići iz Valjeva se vratili u selo i postali stočari za primer (FOTO)

SELO Kamenica, zadnja pošta Valjevo, domaćinska je adresa Aleksandra Stanarevića (41), prvaka Srbije u ovčarstvu. Njegovo stado sjeničkih pramenki ovenčalo se zlatom na prošlogodišnjem Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, a ovce koje uzgaja pripadaju, po kvalitetu, samom vrhu ove rase u regionu.

Dragana i Aleksandar, Foto Printskrin RTS

Sa suprugom Draganom (35), pre deceniju i po, otisnuo se Aleksandar u svojevrsnu avanturu: iz Valjeva, gde imaju kuću i gde su živeli i radili, preselili su se na njegovu očevinu u Kamenicu, dvadesetak kilometara od grada, rešeni da se bave poljoprivredom.

Danas, sa četvorogodišnjim blizancima Janom i Jakovom, isključivo žive od onoga što proizvedu na svom imanju. U poljoprivrednom domaćinstvu radi i Aleksandrov brat Miroslav (36). Obrađuju svojih 12, a u zakup uzimaju još 30 hektara zemlje.

- Supruga i ja završili smo srednju školu, mašinski smer - kaže Aleksandar.

- Moji roditelji više nisu mogli sami da se brinu o seoskom domaćinstvu i uz ogromnu podršku supruge odlučili smo da se preselimo u Kamenicu. Imamo desetak krava, ali smo se posvetili ovčarstvu. Stado broji 120 odraslih sjeničkih pramenki vrhunskog genetskog porekla, to su sve uglavnom izložbena grla, o čijem kvalitetu govore priznanja koje sam redovno osvajao na regionalnoj izložbi u Pričeviću kod Valjeva.

Stanarevići, vele eminentni stručnjaci, imaju najkvalitetnije stado ovaca u zapadnoj Srbiji! Kad su počinjali, priseća se Aleksandar, imali su izvestan broj domaćih ovaca, koje su ukrštali sa čistokrvnom sjeničkom pramenkom. Već peta generacija ovaca bila je vrhunskog kvaliteta.

- Predano sam se bavio selekcijom ovaca - kaže Stanarević. - Pratio sam njihovo poreklo, pretke, kvalitet rase. Imamo pet priplodnih ovnova, među kojima se izdvaja Maraš, star četiri godine, težak oko 150 kilograma, vrhunski primerak sjeničke pramenke kakav se retko rađa. Maraš je bio atrakcija Novosadskog sajma poljoprivrede, miran je kao jagnje, umiljat, deca se sa njim igraju...

Supruga Dragana se posvetila proizvodnji sira i kajmaka, na starinski način. Sve što proizvede, kupuju stalne mušterije u Beogradu. U štali, desetak krava daju oko 90 litara mleka dnevno, što je, kaže, dovoljno za potrebe njihovog domaćinstva i proizvodnju kajmaka i sira.

- Ima se vremena za sve, pre svega za blizance Janu i Jakova, potom za blago u štali. Za blago uvek imamo vremena - kaže Dragana. - Nije lako živeti na selu, ali se nijednog trenutka nismo pokajali što smo iz Valjeva došli da živimo u Kamenici. Naša deca odrastaju u zdravom okruženju, na čistom vazduhu, jer je selo planinsko, okruženi su životinjama koje obožavaju, sva hrana, voće, povrće, meso, proizvedeni su isključivo na prirodan način...

U vreme kada na svet dođu jaganjci, u stadu bude i do 250 ovaca. S obzirom na to da se Kamenica nalazi u brdsko-planinskom kraju, to je, kaže Aleksandar, prilično veliko stado.

- Leti i zimi ustajemo pre zore, na počinak odlazimo kasno uveče - kaže Aleksandar.

- Radimo punom parom po 18 sati dnevno, nema odmora, bolovanja. Za proteklih petnaestak godina nismo bili na moru, planini, nijednog dana se nismo odvojili od ovaca i krava.

Do sada, nismo angažovali radnike na imanju. Jednostavno, niko neće da radi poljoprivredne poslove.

Kad Jana i Jakov budu porasli, planiraju Stanarevići da stado povećaju na 150 ovaca. Tada će, kažu, moći više da se posvete uzgoju sjeničkih pramenki, uglavnom jagnjadi.

- Na sajmovima ovaca osvojio sam sve moguće titule i nagrade - kaže ponosno Aleksandar.

- Ubuduće, mogu svoje stado na sajmovima i izložbama ovaca da prikažem revijalno, kao podršku mladim uzgajivačima. A sećam se, svojevremeno, kad sam, tražeći stručne savete iz stočarstva, rekao da želim da se sa porodicom iz Valjeva preselim u Kamenicu, kako su me poljoprivredni stručnjaci čudno, s neskrivenom nevericom, posmatrali.

Moj cilj je bio da postignem uspeh, postavim nove standarde u uzgoju ovaca i to sam uspeo.

Pohvale stručnjaka za kvalitet

DOK sam kvalitetne primerke ovaca godinama mukotrpno i savesno stvarao, današnjim uzgajivačima je mnogo lakše, jer postoji odlična genetska osnova sjeničke pramenke - kaže Aleksandar.

- Nikada mi nije bila bitna veličina stada, već isključivo kvalitet ovaca. Mogao sam umesto sadašnjih 120 da imam i 500 sjeničkih pramenki, ali ne bih postigao vrhunski kvalitet, ne bih mogao da im pružim pravu negu i ishranu, niti bi imale ovakvu lepotu da mogu odmah na izložbu. Nedavno je u poseti našem gazdinstvu sa kolegama bio dr Cvijan Mekić, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, i imao je samo reči hvale za stado sjeničkih pramenki.

Važan i podsticaj države

OVČARSTVO je trenutno u najboljem položaju, kad je reč o podsticaju države - kaže Stanarević. - Po umatičenoj ovci država daje 10.000, a za jagnje 3.000 dinara subvencija.

Naravno, od tog novca, ne ide sve proizvođaču, deo odlazi matičnim službama, za troškove i plate zaposlenih. Država bi trebalo maksimalno da pomogne mladima koji žele da žive na selu i bave se poljoprivredom, ali i da obezbedi dobar put, struju, internet, normalnu komunikaciju sa svetom. Eto, u Kamenici imamo velikih problema sa signalom mobilne telefonije, signal je loš, često smo nedostupni.