PRIMERI ZA PONOS RODU: Svetislav Goncić o akciji "Novosti" - "Najplemenitijem podvigu godine" (VIDEO)

UPRAVNIK Narodnog pozorišta Svetislav Goncić prvi put je bio u žiriju za nagradu "Najplemenitiji podvig". O akciji "Večernjih novosti" koja traje 61. godinu za naš list je rekao:

Foto V. Danilov

- Potvrđuje se i da samo misleći dobro drugom, imati osećaj za drugog i pomoći mu, da jedino tako možemo da potvrdimo i očuvamo svoj identitet. Ovo su primeri za ponos rodu. Iza nas su teške godine, ljudi svojim primerom pokazuju koliko osećanja imaju za svoje drugove, saobrce, sunarodnike. Deca koja su nesebična u tome i koja pokazuju šta znači ljubav i osećanje za drugoga, to jeste najvažnije poruka. Da u ovo vreme treba da se podržavamo, da se štitimo, jedni drugima pružimo ruku a da to samo može da nam donese dobro. Izdvojeni su neki podvizi koji ništa ne umanjuju ostale podvige. Nije bilo lako odlučiti, ali najveća nagrada je sama plemenitost i tu su svi isti i što više takvih nagrad bude, to će biti bolje za sve - rekao je Goncić.

