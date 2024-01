BEBU RODILA U SANITETU: Lekarska ekipa iz Bogatića uspešno porodila sugrađanku na parkingu ispred doma zdravlja

DOK se porodica Mačvanke R. M. (25), koja je donela na svet zdravog i lepog dečaka raduju prinovi, u Bogatiću ali i u čitavoj Mačvi i Pocerini, priča se sa oduševljenjem, kako ju je ovdašnji dežurni lekar dr Milan Ljubinković, sa saradnicima, porodio u sanitetu na parkingu Doma zdravlja.

Foto: V.M.

Ekipa koja je učinila veliki podvig juče nije radila. Odmarali su se za još jednu noć, koja im sledi u ovoj medicinskoj ustanovi u Bogatiću. Porodilja, kojoj je ovo drugo dete, nalaze se sa bebom u Opštoj bolnici u Šapcu i osećaju se odlično. Za koji dan će da izađu i krenu kući.

- Čekamo da naše novo čedo i porodilja dođu kući, da donesemo babine - kažu srodnici porodilje i novog stanovnika Mačve. - Raduje nas novorođenče, jer je svako od njih doprinos borbi protiv pošasti bele kuge. Istovremeno, do neba smo zahvalni lekaru dr Milanu Ljubinkoviću i tehničarima Dušanu Stekiću i Nikoli Bojičiću, kao i vozaču Dušanu Vidakoviću, koji su sjajno reagovali i kao profesionalci i kao ljudi. Bogatić i Mačva su, sa razlogom, ponosni na naše lekare, tehničare i vozače u Domu zdravlja.



Ekipa koja se proslavila obavljajući porođaj u neobičnim uslovima, deo je intervencionih timova Doma zdravlja.

- Porođaj su obavili u tri časa i šest minuta, vrhunski profesionalno, sigurno i znalački - svedoče nam o kolegama zaposleni i Hitnoj službi Doma zdravlja. - Porođaj je bio u "sekund do 12", narodski rečeno. Naši medicinski radnici odmah su uočili da nema vremena za transport do porodilišta. Sve je prošlo bez ikakvih problema. Kako se to popularno kaže, "za desetku".

Jedan od omiljenih lekara u ovom kraju, dr Ljubinković, skromno kaže da je to "jednostavno deo posla i da se tako nešto podrazumevalo". Naravno, ekipi godi zahvalnost ne samo porodice, već i drugih ljudi koji su čuli šta su učinili u nesvakidašnjim okolnostima.

Medicinski tehničar Dušan Stekić kaže da bi ovako postupio svako od kolega da je bio na njihovom mestu. Ovo je, po njegovim rečima, "utoliko više Božje delo, jer je u pitanju dovođenje na ovaj svet zdravog deteta, prinove kojoj se svi raduju".

- Veoma je važno što je majka bila potpuno smirena - svedoči Stekić. - Dobro je bilo i što je beba bila u željenom položaju. Intervencija je tekla lagano i, Bogu hvala, uspešno. Ispunjen sam i zadovoljstvom i srećom.

Bogatić nema porodilište. Ovdašnje žene porađaju se u porodilištu Opšte bolnice "Laza K. Lazarević" u susednom Šapcu. Porodilji je pukao vodenjak kod kuće. Ukućani su je dovezli do Doma zdravlja, čija ju je ekipa odmah povela u Šabac, ali čim su je uveli u sanitet, bilo je očito da sledi porođaj i da mora da se obavi u sanitetu! Ubrzo se glavica bebe našla u rukama tehničara Stekića, koji ju je prihvatio za nogice, blago potapšao po leđima.

- Bebica je, potom, zaplakala - svedoči Stekić. - Obrisao sam je pelenom i umotao, a dr Ljubinković, kako mi to kažemo, "klemovao je pupčanik". Mirno smo majku i bebu odvezli u šabačko porodilište. Sve vreme sam bebu držao u naručju.

Uvek na visini zadatka ŽELjKO Marjanović, načelnik Mačvanskog upravnog okruga, čestitao je dr Milanu Ljubinkoviću i njegovim kolegama iz tima, koji su izveli porođaj u krajnje komplikovanim uslovima. - Uvek ističemo da su ljudi naše najveće bogatstvo - kaže Marjanović. - Naše zdravstvo se pokazalo na visini zadatka, a nekad i iznad toga kao u ovakvim i drugim slučajevima, naročito za vreme pandemije virusa korona. Zato i država, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, čini sve za zdravstvo i njegove zaposlene, od obezbeđivanja boljih plata, do unapređenja uslova za rad.