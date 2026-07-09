Svet

KREMLJ ODBRUSIO TRAMPU! Moskva odbacila ideju o zatvaranju neba nad Ukrajinom

P. Đurđević

09. 07. 2026. u 12:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IZJAVA američkog predsednika Donalda Trampa o mogućnosti zatvaranja neba nad teritorijom Ukrajine kao garanciji bezbednosti predstavlja novinu i tek treba da bude pažljivo razmotrena, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

КРЕМЉ ОДБРУСИО ТРАМПУ! Москва одбацила идеју о затварању неба над Украјином

foto: Pavel Byrkin / Sputnik / Profimedia

- To je nova izjava. Ranije takvih izjava nije bilo. Ranije niko nije razmatrao pitanje zatvaranja neba. U svakom slučaju, to bi značilo da bi oružane snage neke zemlje NATO-a delovale na teritoriji Ukrajine. A upravo je to ono protiv čega se vodi Specijalna vojna operacija - rekao je Peskov novinarima.

On je tako prokomentarisao Trampovu izjavu o toj temi u Turskoj, gde je održan samit zemalja NATO-a.

Prema rečima Peskova, „tek treba razmotriti koliko je to pitanje razrađeno, između koga je razmatrano i tako dalje“.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

SPAVAO BIH S NJOM I OŽENIO JE! Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava
Svet

0 0

"SPAVAO BIH S NjOM I OŽENIO JE!" Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava

AUSTRALIJSKI premijer Entoni Albaneze uputio je nedvosmisleno izvinjenje zbog komentara o pop zvezdi Kajli Minog koje je prošle nedelje izneo tokom gostovanja u jednom podkastu. Njegove izjave izazvale su talas osuda, a kritičari su ih nazvali „potpuno neprimerenim” i poručili da „omalovažavaju funkciju premijera”, piše Bi-Bi-Si.

06. 07. 2026. u 18:21 >> 18:21

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
USPEŠNA SARADNJA KSV I FONDACIJE MERIDIAN: Finansijska injekcija za klubove sa područja Pokrajine

USPEŠNA SARADNjA KSV I FONDACIJE MERIDIAN: Finansijska injekcija za klubove sa područja Pokrajine