KREMLJ ODBRUSIO TRAMPU! Moskva odbacila ideju o zatvaranju neba nad Ukrajinom
IZJAVA američkog predsednika Donalda Trampa o mogućnosti zatvaranja neba nad teritorijom Ukrajine kao garanciji bezbednosti predstavlja novinu i tek treba da bude pažljivo razmotrena, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- To je nova izjava. Ranije takvih izjava nije bilo. Ranije niko nije razmatrao pitanje zatvaranja neba. U svakom slučaju, to bi značilo da bi oružane snage neke zemlje NATO-a delovale na teritoriji Ukrajine. A upravo je to ono protiv čega se vodi Specijalna vojna operacija - rekao je Peskov novinarima.
On je tako prokomentarisao Trampovu izjavu o toj temi u Turskoj, gde je održan samit zemalja NATO-a.
Prema rečima Peskova, „tek treba razmotriti koliko je to pitanje razrađeno, između koga je razmatrano i tako dalje“.
(Sputnjik)
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