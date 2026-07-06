NOVINARKA MARIJA NAĐENA MRTVA U AUTU: Kamere snimile poslednje trenutke
GRČKU je potresla vest o iznenadnoj smrti novinarke Marije Antonijanaki, koja je pronađena mrtva u svom automobilu u Iraklionu na Kritu.
Četrdesetšestogodišnja novinarka pronađena je u nedelju popodne u garaži porodične kuće u naselju Agios Joanis.
Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, ali je dežurni lekar mogao samo da konstatuje smrt.
Prema pisanju medija, prvi nalazi ukazuju da je smrt nastupila usled prirodnih, odnosno patoloških uzroka.
Lokalni mediji navode da je bezbednosna kamera zabeležila njene poslednje trenutke.
Na snimku se vidi kako Marija dolazi do svoje kuće, zatim silazi u garažu, ulazi u automobil, nakon čega joj je iznenada pozlilo i preminula je.
Marija Antonijanaki bila je dugogodišnja novinarka televizijske stanice Crete TV i portala neakriti.gr, gde je bila cenjena među kolegama i gledaocima.
Njeno telo biće prebačeno u Univerzitetsku bolnicu PAGNI, gde će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.
Sahrana Marije Antonijanaki zakazana je za danas u 16 časova u crkvi Svetog Jovana Knoskog na Kritu.
(Telegraf)
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NOVINARKA MARIJA NAĐENA MRTVA U AUTU: Kamere snimile poslednje trenutke
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