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SAMO mali deo ukrajinskih raketa i dronova probija ruske sisteme protivvazdušne odbrane objavio je britanski časopis The Economist.
Prema publikaciji, stopa uspeha ukrajinskih vazdušnih napada kreće se od 2% do 35% u zavisnosti od vrste oružja, pri čemu najbrže oružje, koje leti brzinom od preko 350 km/h, ima najveće šanse.
U tom kontekstu, Ukrajina pokušava da razvije sopstvene balističke rakete koje bi bilo teže presreti. Međutim, kako piše časopis, čak i unutar ukrajinskog odbrambenog sektora postoje sumnje da će se to brzo postići.
-Ukrajinski startap Fire Point, koji ima reputaciju da daje preterano optimistična obećanja, tvrdi da razvija novu raketu-presretač za protivvazdušnu odbranu. Malo insajdera veruje da će se ona pojaviti u bliskoj budućnosti, piše The Economist.
Publikacija napominje da je proizvodnja modernih raketa mnogo složenija od proizvodnje dronova. Potrebni su im domaći motori, sistemi za navođenje, elektronika i veliko finansiranje za serijsku proizvodnju. Bivši zamenik načelnika štaba ukrajinske mornarice, Andrij Riženko, izjavio je: „Ne možete danas praviti lopate, a sutra rakete. Ukrajina ima školu za rakete, ali naša tehnologija je zamrznuta 40 godina.“
Uprkos izjavama Vladimira Zelenskog da je Ukrajina „veoma blizu“ pokretanja sopstvene kampanje balističkih raketa protiv Rusije, predstavnici industrije pozivaju na oprez. Jedan od izvora časopisa je izjavio: „U najboljem slučaju, možemo se nadati lažnoj raketi sastavljenoj od zapadnih komponenti.“
„Ekonomist“ takođe upozorava da bi Rusija mogla da intenzivira vazdušne napade u bliskoj budućnosti. Prema publikaciji, počev od oktobra, jezgro ruskih napada mogli bi biti novi mlazni dronovi „Geran“ sa kineskim motorima, koje će biti znatno teže presreti postojećim sistemima protivvazdušne odbrane i dronovima presretačima.
Zelenski je ranije nagovestio da Zapad ometa njegove napore da razvije sopstvene balističke rakete.
U međuvremenu, mediji izveštavaju da Ukrajina nije u stanju da obori ruske balističke rakete zbog nedostatka sistema protivvazdušne odbrane i povećanja broja napada.
strana.news
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