SVE SE SRUŠILO U JEDNOM TRENUTKU: Kijev verovao u čudo, a ruska PVO pokazala jezivu dominaciju!

SAMO mali deo ukrajinskih raketa i dronova probija ruske sisteme protivvazdušne odbrane objavio je britanski časopis The Economist.

Foto Vojska Srbije

Prema publikaciji, stopa uspeha ukrajinskih vazdušnih napada kreće se od 2% do 35% u zavisnosti od vrste oružja, pri čemu najbrže oružje, koje leti brzinom od preko 350 km/h, ima najveće šanse.

U tom kontekstu, Ukrajina pokušava da razvije sopstvene balističke rakete koje bi bilo teže presreti. Međutim, kako piše časopis, čak i unutar ukrajinskog odbrambenog sektora postoje sumnje da će se to brzo postići.

-Ukrajinski startap Fire Point, koji ima reputaciju da daje preterano optimistična obećanja, tvrdi da razvija novu raketu-presretač za protivvazdušnu odbranu. Malo insajdera veruje da će se ona pojaviti u bliskoj budućnosti, piše The Economist.

printscreen/youtube/Military Forces Unleashed

Publikacija napominje da je proizvodnja modernih raketa mnogo složenija od proizvodnje dronova. Potrebni su im domaći motori, sistemi za navođenje, elektronika i veliko finansiranje za serijsku proizvodnju. Bivši zamenik načelnika štaba ukrajinske mornarice, Andrij Riženko, izjavio je: „Ne možete danas praviti lopate, a sutra rakete. Ukrajina ima školu za rakete, ali naša tehnologija je zamrznuta 40 godina.“

Foto: printskrin YouTube/ STEALTH

Uprkos izjavama Vladimira Zelenskog da je Ukrajina „veoma blizu“ pokretanja sopstvene kampanje balističkih raketa protiv Rusije, predstavnici industrije pozivaju na oprez. Jedan od izvora časopisa je izjavio: „U najboljem slučaju, možemo se nadati lažnoj raketi sastavljenoj od zapadnih komponenti.“

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„Ekonomist“ takođe upozorava da bi Rusija mogla da intenzivira vazdušne napade u bliskoj budućnosti. Prema publikaciji, počev od oktobra, jezgro ruskih napada mogli bi biti novi mlazni dronovi „Geran“ sa kineskim motorima, koje će biti znatno teže presreti postojećim sistemima protivvazdušne odbrane i dronovima presretačima.

Zelenski je ranije nagovestio da Zapad ometa njegove napore da razvije sopstvene balističke rakete.

U međuvremenu, mediji izveštavaju da Ukrajina nije u stanju da obori ruske balističke rakete zbog nedostatka sistema protivvazdušne odbrane i povećanja broja napada.

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