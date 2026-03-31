"IRAN TO ZNA" Šef Pentagona poručio: Naredni dani biće odlučujući!

NAREDNI dani biće odlučujući i Iran to zna, izjavio je američki ministar odbrane Pit Hegset.

Foto: Printscreen

On je rekao da Vašington nije isključio nijednu mogućnost akcije u ratu sa Iranom, uključujući raspoređivanje kopnenih trupa, ali, kako je naveo, otkrivanje planova lišava vojsku elementa iznenađenja.

Hegset je ocenio da je do promene režima u Iranu zaista došlo.

„Ovaj novi režim, pošto je došlo do promene režima, mora biti mudriji od prethodnog. Predsednik Tramp će sklopiti dogovor sa kojim je saglasan, a oni znaju uslove dogovora. Ako Iran ne pristane, Ministarstvo rata Sjedinjenih Država će nastaviti još većim intenzitetom“, poručio je Hegset.

„Za samo mesec dana postavili smo naše uslove. Naredni dani će biti odlučujući. Iran zna da praktično ništa ne može da učini povodom ovoga vojnim putem“, rekao je Hegset tokom brifinga.

Sjedinjene Države imaju širok spektar opcija ako Iran odbije da otvori Ormuski moreuz za brodove, naglasio je ministar.

„Pregovori su veoma realni. Oni su u toku. Aktivni su i, mislim, dobijaju na zamahu“, ocenio je Hegset.

Prema njegovim rečima, SAD su u protekla 24 sata zabeležile najmanji broj iranskih lansiranja raketa i dronova od početka operacije protiv Teherana.

On je dodao da je tokom vikenda posetio vojno osoblje uključeno u operaciju „Epski bes“ protiv Irana.

(Tanjug)

