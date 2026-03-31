Svet

"IRAN TO ZNA" Šef Pentagona poručio: Naredni dani biće odlučujući!

В.Н.

31. 03. 2026. u 15:09

NAREDNI dani biće odlučujući i Iran to zna, izjavio je američki ministar odbrane Pit Hegset.

ИРАН ТО ЗНА Шеф Пентагона поручио: Наредни дани биће одлучујући!

Foto: Printscreen

On je rekao da Vašington nije isključio nijednu mogućnost akcije u ratu sa Iranom, uključujući raspoređivanje kopnenih trupa, ali, kako je naveo, otkrivanje planova lišava vojsku elementa iznenađenja.

Hegset je ocenio da je do promene režima u Iranu zaista došlo.

„Ovaj novi režim, pošto je došlo do promene režima, mora biti mudriji od prethodnog. Predsednik Tramp će sklopiti dogovor sa kojim je saglasan, a oni znaju uslove dogovora. Ako Iran ne pristane, Ministarstvo rata Sjedinjenih Država će nastaviti još većim intenzitetom“, poručio je Hegset.

„Za samo mesec dana postavili smo naše uslove. Naredni dani će biti odlučujući. Iran zna da praktično ništa ne može da učini povodom ovoga vojnim putem“, rekao je Hegset tokom brifinga.

Sjedinjene Države imaju širok spektar opcija ako Iran odbije da otvori Ormuski moreuz za brodove, naglasio je ministar.

„Pregovori su veoma realni. Oni su u toku. Aktivni su i, mislim, dobijaju na zamahu“, ocenio je Hegset.

Prema njegovim rečima, SAD su u protekla 24 sata zabeležile najmanji broj iranskih lansiranja raketa i dronova od početka operacije protiv Teherana.
On je dodao da je tokom vikenda posetio vojno osoblje uključeno u operaciju „Epski bes“ protiv Irana.

(Tanjug)
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Region

0 1

"Porez na sunce": Izdavanje "stan na dan" pod lupom nadležnih u BIH

Uprava za indirektno oporezivanje BiH rečeno je za Novosti da su uradili analizu koja je pokazala da u Bosni i Hercegovini postoji značajan broj iznajmljivača stambenih jedinica na kratak rok (stan na dan), koji nisu registrovani za PDV, iako dostupni podaci ukazuju da ostvaruju promet iznad zakonom propisanog praga za obaveznu registraciju.

31. 03. 2026. u 23:15

Svet

0 7

TRAMPU STIGAO ODOGOVOR IZ FRANCUSKE: Iznenađeni smo

FRANCUSKA je "iznenađena" kritikama američkog predsednika Donalda Trampa, koji je optužio Pariz da "ne sarađuje" u ratu protiv Irana time što je zabranila da avioni koji ka Izraelu prenose vojnu opremu lete kroz njen vazdušni prostor.

31. 03. 2026. u 20:11

Politika
Tenis
Fudbal
CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama