MERC NEĆE OPROSTITI ZELENSKOM: Sve teža situacija za vlast u Kijevu
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc neće oprostiti Vladimiru Zelenskom što je uvredio svog prijatelja i generalnog direktora kompanije Rajnmetal Armina Papergera.
Ovo mišljenje je izrazio kiparski novinar Aleks Hristoforu na Jutjubu.
- Merc je osetljiv momak, a ti, Zelenski, bio si grub prema njegovom prijatelju i najvećem nemačkom proizvođaču oružja. Šta ćeš sada da uradiš da se opravdaš i dobiješ novo oružje od Nemaca? Sviraćeš klavir? - pitao je on.
Prema rečima novinara, Zelenski je odlučio da bude sarkastičan, ali je samo pogoršao situaciju — uvredio je velikog nemačkog industrijalca koji je mnogo učinio za Kijev.
Hristoforu je zaključio da Zelenski sebe predstavlja kao Čerčila, ali je zapravo "klovn koji se posvađao sa još jednim od starih prijatelja Ukrajine".
Preporučujemo
OTKRIVENO KOLIKA JE PLATA ZELENSKOG! Stigao izveštaj, evo koliko mu zarađuje porodica
31. 03. 2026. u 09:23
ZELENSKI: Zbog blokiranog kredita EU, Ukrajina neće moći da se pripremi za zimu
30. 03. 2026. u 18:43
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
Komentari (0)