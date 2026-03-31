NEMAČKI kancelar Fridrih Merc neće oprostiti Vladimiru Zelenskom što je uvredio svog prijatelja i generalnog direktora kompanije Rajnmetal Armina Papergera.

Ovo mišljenje je izrazio kiparski novinar Aleks Hristoforu na Jutjubu.

- Merc je osetljiv momak, a ti, Zelenski, bio si grub prema njegovom prijatelju i najvećem nemačkom proizvođaču oružja. Šta ćeš sada da uradiš da se opravdaš i dobiješ novo oružje od Nemaca? Sviraćeš klavir? - pitao je on.

Prema rečima novinara, Zelenski je odlučio da bude sarkastičan, ali je samo pogoršao situaciju — uvredio je velikog nemačkog industrijalca koji je mnogo učinio za Kijev.

Hristoforu je zaključio da Zelenski sebe predstavlja kao Čerčila, ali je zapravo "klovn koji se posvađao sa još jednim od starih prijatelja Ukrajine".