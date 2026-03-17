"SAM REŠI SVOJ PROBLEM" Evropa poslala jasnu poruku Trampu
MINISTRI spoljnih poslova 27 država članica okupili su se u Briselu kako bi razmotrili poziv američkog predsednika da evropske zemlje pomognu u osiguravanju tog ključnog plovnog puta, koji je Iran blokirao u znak odmazde za američke i izraelske vazdušne napade.
Nakon višečasovnih razgovora iza zatvorenih vrata, evropske diplomate odbacile su ideju o proširenju pomorske misije EU „Aspides” i zaključile da je reč o američkom problemu koji Vašington mora sam da reši, piše Politiko.
Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku Kaja Kalas izjavila je nakon sastanka da, iako postoji "jasna želja" za jačanjem pomorske misije EU na Bliskom istoku, „nije bilo volje za promenom mandata” kako bi se ratni brodovi poslali u tesnac.
- Evropa nema interesa za beskonačni rat. Ovo nije evropski rat, ali su evropski interesi direktno ugroženi - rekla je Kalas.
- Države članice nisu pokazale volju za proširenjem mandata na Hormuški tesnac. Niko ne želi aktivno da uđe u ovaj rat - ponovila je.
