RAT u Ukrajini - 1001. dan.

Ukrajinski izvori: Ruska armija pokrenula operaciju pokrivanja Velike Novoselovke! (MAPA)

Kod Vremevske izbočine na Južnodonjeckom pravcu, grupa trupa Vostok samouvereno probija odbranu VSU, napredujući iz više pravaca.

-Rusi su postali aktivniji istočno od Velike Novoselke. Danas su ruske oružane snage izvele niz jurišnih operacija istočno i severoistočno od sela, piše ukrajinski vojno-analitički resurs DeepState (vezan za GUR) u svežem materijalu.

-Rusi ulažu glavne napore na Razdolnoje, gde je danas, uz podršku 5 VVT izveden desant snga većih od voda, kao i zapadno od Novodonjecka, gde su izvedeni napadi mehanizovanih jedinica.

Prema preliminarnim podacima, ruske trupe su imale taktičke uspehe. Više detalja biće jasno za par dana.

Rusi izvode ovaj manevar kako bi zaobišli Veliku Novoselovku sa severa i presekli put za Bogatir. Poznato je da su za jurišne operacije dovedeni specijalci iz „Glavne obaveštajne uprave Generalštaba Ruske Federacije“. To ukazuje na želju ruske vojske da postigne brz rezultat i na mogući nedostatak rezervi u tom periodu.

Zelenski priznao: Nemamo snage...

Ukrajina još nema dovoljno snage da sa oružjem u ruci dođe do granica iz 1991. godine, rekao je Vladimir Zelenski u intervjuu za Foks njuz.

„Ne možemo potrošiti desetine hiljada naših ljudi, da umiru da bi se Krim vratio. Može se vratiti diplomatskim putem“, rekao je on.

U istom intervjuu, Zelenski je rekao da će Ukrajina nastaviti da se bori bez podrške SAD, ali da će na kraju izgubiti rat ako SAD prestanu sa finansiranjem vojske.



Ambasade Azerbejdžana, Kazahstana i Kirgistana takođe su pozvale svoje državljane da po mogućnosti napuste Ukrajinu, javljaju ukrajinski mediji.

17:55 20.11.2024

Prvi potpredsednik vlade Rusije Denis Manturov izvestio je ruskog lidera vladimira Putina da bi proizvodnja dronova u Rusiji mogla da poraste pet puta do 2030. godine. Proizvodnja motora, električnih komponenti i kontrolera je već počela.



Moćan udar ruske artiljerije: Teški gubici za jedinicu VSU (VIDEO)

Raketni udar na četnu taktičku grupu Oružanih snaga Ukrajine u pograničnom području pre njihove invazije na Kursku oblast.

Usled napada u oblasti Junakovka u Sumskoj oblasti uništeno je: do 50 boraca; 12 borbenih oklopnih vozila; 6 jedinica automobilske opreme.

Ruska vojska podigla zastavu u centralnom regionu Kurahovo! (VIDEO)





Napad na grad se nastavlja, naše trupe su zauzele zonu liftova, kao i prve višespratnice i pijacu.

Italija i Španija zatvaraju ambasade u Kijevu

Posle američke ambasade i ambasade Italije i Španije u Ukrajini su najavile da će danas biti zatvorene zbog, kako navode, mogućeg snažnog vazdušnog napada na Kijev.



Najnovije sa brifinga ruskog MO: VSU izgubio više od 1600 vojnika i destine oklopnjaka i artiljeriskih oruđa

Ruska vojska oslobodila je naselje Iljinka u DNR;

Ruske snage uništile su aerodrome i skladišta ukrajinskih dronova;

Ukrajinska vojska je u zoni odgovornosti grupe „Jug“ u prethodna 24 časa izgubila do 500 vojnika, pet skladišta municije i radar za kontrabaterijsku boru AN/TPKu-36;

PVO sistemi su prethodnog dana oborili četiri avionske bombe „hamer“ i 141 ukrajinski dron;

Jedinice grupe „Centar“ odbile su 12 napada. U borbama je poginulo i ranjeno do 390 ukrajinskih vojnika, a uništeno je ukrajinsko oklopno vozilo „kazak“, dva automobila, haubica M777, tri haubice D-30, oruđe D-20 i haubicu „msta B“;

U zoni odgovornosti grupe „Dnjepar“ poginulo je i ranjeno do 80 ukrajinskih vojnika. Uništena su tri automobila ukrajinske vojske, oruđe D-20, stanica za radioelektronsko ratovanje „anklav N“ i radar „plastun“, kao i skladište tehnike;

U zoni odgovornosti grupe „Sever“ na harkovskom pravcu poginulo je i ranjeno više od 105 ukrajinskih vojnika, a uništena su dva tenka, dva oklopna transportera, borbeno vozilo pešadije, dva automobila i oruđe D-20.

U protekla 24 časa poginulo je i ranjeno do 115 ukrajinskih vojnika u zoni odgovornosti grupe „Istok“. Uništen je jedan tenk, oklopni transporter M113, dva automobila, artiljerijsko oruđe „bogdana“, dve haubice M198 i stanica za radioelektronsko ratovanje „anklav N“.

Zalužnij vojnicima na obuci u UK: Vaše šanse da preživite su izuzetno male

Ambasador Ukrajine u Londonu Valerij Zalužni rekao je ukrajinskim vojnicima koji se obučavaju u Velikoj Britaniji da su njihove šanse da prežive na frontu izuzetno male.

Vazdušna opasnost u 6 oblasti Ukrajine

U Kijevu i još pet oblasti Ukrajine na snazi je vazdušna opasnost, javljaju ukrajinski mediji.

Tramp bi mogao da povuče dozvolu za upotrebu ATACMS

Izabrani predsednik SAD Donald Tramp bi mogao uskoro da pokrene mirovne pregovore s Moskvom o Ukrajini, a imajući u vidu odluku Džozefa Bajdena da dozvoli Kijevu da američkim raketama "atakams" gađa ciljeve unutar ruske teritorije, objavio je Blumberg.

Autor članaka veruje da Bajden želi da pomogne Donaldu Trampu i da je odluka o raketama "atakams" samo još jedan "kec iz rukava" na pregovorima.

Ruske trupe su oslobodile Iljinku u Donbasu

Ruske trupe zauzele su selo Iljinka, saopštilo je Ministarstvo odbrane u rezimeu napretka specijalne vojne operacije.

- Jedinice grupe trupa „Centar“, kao rezultat aktivnih ofanzivnih dejstava, oslobodile su selo Iljinka, Donjecka Narodna Republika - navodi se u poruci.

Iljinka je selo tri kilometra severoistočno od Kurahova. Nalazi se na severnoj obali Kurahovskog rezervoara.

Njegovo oslobađanje će omogućiti preuzimanje kontrole nad oba drumska mosta, koji snabdevaju gradski garnizon.

Oružane snage Rusije uništile su jednu od grupa Oružanih snaga Ukrajine u oblasti Kursk

Rusko vojno osoblje završilo je uništavanje grupe Oružanih snaga Ukrajine blokirane u oblasti Olgovska gaja u Kurskoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

- Uništavanje grupe ukrajinskih oružanih snaga blokirane u oblasti Olgovska gaja je završeno - kaže se u rezimeu odeljenja o napretku u odbijanju pokušaja invazije ukrajinskih oružanih snaga na rusku teritoriju u regionu Kursk.

Napominje se da Oružane snage Rusije nastavljaju da razbijaju formacije Oružanih snaga Ukrajine u Kurskoj oblasti. Jedinice grupe trupa „Sever“ porazile su formacije devet ukrajinskih brigada u rejonima osam naselja Kurske oblasti.

Serija eksplozija u Hersonu

Eksplozije su se ponovo čule u sredu u Hersonu, koji kontrolišu Oružane snage Ukrajine, javila je lokalni medij „Pablik Njuz” na svom Telegram kanalu .

- U Hersonu se ponovo čuju eksplozije - navodi se u publikaciji.

Isti mediji su ranije u sredu izvestili o eksplozijama u gradu.

Ruske snage se učvrstile u centru Časovog Jara

Ruske snage su se učvrstile u centru grada oko administrativnih zgrada u Časovom Jaru oko kojeg se još vode borbe, rekao je za Sputnjik vojni ekspert, potpukovnik LNR u ostavci Andrej Maročko, pozivajući se na svoje izvore.

Zelenski: Ako SAD prekinu podršku, izgubićemo rat

Ukoliko SAD prekinu podršku Kijevu, Ukrajina će izgubiti rat protiv Rusije, ocenio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Nova pomoć Kijevu od SAD i Britanije

SAD i Velika Britanija šalju novu pomoć Ukrajini.

U Kijevu objavljena vazdušna uzbuna, Ambasada SAD zatvorena zbog mogućeg napada

Američka ambasada u Kijevu privremeno je danas zatvorena zbog ''konkretnih informacija o potencijalnom značajnom vazdušnom napadu'' u toku dana, saopštio je Stejt department.

Još jedno zeleno svetlo Ukrajini

Predsednik SAD Džozef Bajden odobrio je isporuku protivpešadijskih mina Ukrajini, objavio je danas Vašington post, pozivajući se na dva američka zvaničnika. Jedan od izvora rekao je da se Ukrajina obavezala da neće koristiti mine u gusto naseljenim područjima.

Kijev raspolaže sa 50 "atakamsa"

Britanski list "Tajms" tvrdi da Kijev raspolaže sa oko 50 američkih raketa "atakams".

„Iako Pentagon nije dao nikakve brojke, veruje se da kijevska vlada trenutno poseduje svega oko 50 projektila“, navodi se u tekstu.

Kako se ističe, uprkos značajnom broju lansera, ove rakete su i dalje deficitarne zbog ograničenih zaliha.

Peskov: Zapad nastavlja da koristi Ukrajinu da nanese strateški poraz Rusiji

Zapadni političari i dalje pokušavaju da iskoriste Ukrajinu kao oruđe za nanošenje strateškog poraza Rusiji, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, povodom navodne dozvole Vašingtona Kijevu da koristi američke rakete dugog dometa za napade na teritoriji Rusije.

- (Zapadni političari) koriste Ukrajinu kao instrument za postizanje ovih ciljeva - rekao je Peskov za RIA Novosti.

Nakon što su svetski mediji u nedelju javili da su SAD odobrile Ukrajini da koristi dalekometne krstareće rakete ATACMS za udare duboko na ruskoj teritoriji, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je u utorak da su ukrajinske oružane snage prethodne noći izvele udar sa šest balističkih raketa ATACMS u regionu Brjanska.

Ruska vojska presrela tokom noći više od 40 ukrajinskih dronova iznad Rusije

Ruska vojska presrela je tokom noći više od 40 ukrajinskih dronova iznad Rusije, saopštili su Ministarstvo odbrane i lokalne vlasti.

Kako je precizirano u saopštenju ruskog ministarstva, dežurni PVO sistemi uništili su i presreli 44 ukrajinske bespilotne letelice tipa aviona iznad ruske teritorije, prenosi agencija RIA Novosti.

Od toga je 20 bespilotnih letelica uništeno nad teritorijom Novgorodske oblasti, pet bespilotnih letelica je uništeno iznad Kurske oblasti, četiri su uništene iznad Orilske oblasti, tri bespilotne letelice su oborene iznad Belgorodske, Tulske i Tverske oblasti, a po dve iznad Brjanska, Moskovske i Smolenske oblasti, navodi se u saopštenju.

Nešto kasnije je guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fedoriščov saopštio da je uništeno šest ukrajinskih dronova na nebu iznad ovog regiona, navodi agencija. Za sada nema izveštaja o žrtvama i materijalnoj šteti u ovim napadima.