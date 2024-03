ZAHAROVA ODBRUSILA BELOJ KUĆI: Svako se češe gde ga svrbi

NAKON uvredljive izjave Bele kuće o terorističkom napadu u „Krokus siti holu“, u kojoj su ruske zvaničnike nazvali prodavcima „stajskog đubriva“, postalo je jasno zašto se u Sjedinjenim Američkim Državama koristi izraz „nasapunjati usta“, napisala je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

- U ruskom jeziku nema takvih poslovica, jer stajsko đubrivo ‘ne nose kod nas u ustima‘, već tamo preko okeana. Zato postoji naša poslovica: ‘Svako se češe tamo gde ga svrbi’. Između ostalog, sada je jasno zašto u SAD postoji izraz ‘nasapunjati usta’ (to wash one's mouth out with soap), navela je ona.

Zaharova je tako komentarisala jučerašnju izjavu portparola Bele kuće Džona Kirbija koji je izjavio da će SAD i dalje biti oprezne i upozoravati druge zemlje, bez obzira na situaciju sa odnosima tih zemalja.

Povodom stava ruskih zvaničnika da postoji ukrajinski trag u terorističkom napadu na "Krokus" on je dao skandalozan komentar:

- Moj ujak, koji je imao malu farmu, imao je običaj da kaže da najbolji prodavci stajskog đubriva često nose uzorke u ustima.

