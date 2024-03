GLAVNA obaveštajna uprava (GUR) pri Ministarstvu odbrane Ukrajine je još u februaru prošle godine saopštila da poseduje helikopter UH-60 „blek hok“ („crni jastreb“).

Foto: EPA

Prema nekim podacima, pre nego što je helikopter isporučen Ukrajini, korišćen je u jednoj stranoj kompaniji. Skoro godinu dana je eksploatisan isključivo u propagandne svrhe, kako bi se snimili videi i reportaže sa različitih vežbi u unutrašnjosti fronta. Činilo se da je skoro svaki učesnik događaja pokušao da se nađe pored ovog predmeta obožavanja koji je promovisan u holivudskim filmovima.

Bez obzira na to što se na helikopteru nalazi mitraljez, on se ne šalje na realne zadatke jer ova verzija helikoptera nema zaštitne sisteme. To je razlog što može da ga pogodi skoro svaki raketni kompleks koji ne mora da bude najnovijeg datuma.

Nedavno je otkriveno da je GUR dobila drugi helikopter „blek hok“, ali on, kao i prvi, služi samo za prikazivanje na društvenim mrežama.

sputnikportal.rs

