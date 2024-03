BROD SRUŠIO MOST, NESTALI PUTARI: Svi detalji nesreće u Baltimoru koja je potresla SAD (FOTO)

Vlasti u Baltimoru juče su potvrdili da je u trenutku nesreće na mostu bilo osmoro ljudi, od kojih je dvoje spaseno, dok se za preostalih šest intenzivno traga. Vlasti su kasnije potvrdile da je reč o radnicima koji su u trenutku nesreće popravljali rupe na putu. Zbog tragedije guverner Merilenda Ves Mur proglasio je vanredno stanje na teritoriji države.

Do nesreće je došlo u noći između ponedeljka i utorka, tačnije oko 1.30 po lokalnom vremenu, kada je kontejnerski brod dužine 300 metara na putu za Kolombo u Šri Lanki naleteo na stub baltimorskog mosta. Samo nekoliko sekundi bilo je potrebno da se ozbiljan deo mosta uruši i padne u reku Patapsko. Kompanija "Sinerdži Marin Grup" potvrdila je juče da je njen teretni brod "Dali" u jutarnjim časovima udario u stub mosta "Frensis Skot Ki" u Baltimoru, dodavši da su svi članovi posade, uključujući i dva kapetana broda, na broju i da niko nije povređen. Singapurska pomorska i lučka uprava objavila je da će pokrenuti istragu o incidentu.

Šef vatrogasne službe u Baltimoru Džejms Volas rekao je da su po pozivu prve ekipe već u 1.50 stigle na mesto incidenta i da je utvrđeno da je u trenutku nesreće na mostu bilo ljudi. On je na prvoj konferenciji za medije rekao da je najmanje sedam osoba i nekoliko vozila palo u reku, a da su dve osobe izvučene iz vode.

Guverner Merilenda Ves Mur izjavio je da je preliminarna istraga pokazala da je reč o nesrećnom slučaju.

- Nismo videli nijedan verodostojan dokaz o terorističkom napadu. Naša država je u šoku. Brod se prema mostu kretao velikom brzinom. Posada je upotrebila signal za hitne slučajeve, ali se činilo da zbog prevelike brzine incident nije mogao da se izbegne. Hitan poziv sa broda dao je zvaničnicima vremena da krenu da zatvaraju most za saobraćaj pre nego što je brod udario u njega. Oni su heroji, spasili su živote - rekao je on.

Gradonačelnik Baltimora Brendon Skot nesreću je opisao kao nezamislivu tragediju.

- Scena urušavanja mosta je izgledala kao akcioni film. Nikad ne biste pomislili da ćete videti kako se ključni most ovako ruši - istakao je Skot.

Procena štete naknadno

MOST "Frensis Skot Ki" je sa pristupnim saobraćajnicama dugačak oko tri kilometara i deo je obilaznice oko Baltimora. Nalazi se iznad prolaza u baltimorsku luku, dok preko njega svakog dana u proseku prođe 35.000 ljudi. Direktor komunikacija vatrogasne službe Baltimora Kevin Kartrajt je istakao da će šteta na mostu, koji je izgrađen 1977. godine, biti procenjena u narednim danima. "Ovaj most je koristio mnogim putnicima u gradskom području Baltimora. Pokušaćemo da procenimo u kakvom je stanju. Most trenutno nije bezbedan i u funkciji", poručio je Kartrajt.