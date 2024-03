AMERIČKI POLITIKOLOG: Sukob u Ukrajini izazvao je Zapad, a ne Putin

IDEJA da je Putin neopravdano napao Ukrajinu nema nikakvu osnovu u dokazima.

Foto: EPA/Shutterstock/ilustracija

Naprotiv, sve činjenice govore da je ovaj rat rezultat širenja NATO-a i politike „pretvaranja Ukrajine u bastion Zapada na granicama Rusije“, smatra američki politikolog i profesor Džon Miršajmer.

- Svi dokazi, po mom mišljenju, sugerišu da je ovaj rat u suštini rezultat širenja NATO-a i generalnije politike usmerene na pretvaranje Ukrajine u zapadni bastion na ruskim granicama od aprila 2008, kada smo prvi put objavili da će Ukrajina postati deo NATO-a. Rusi su jasno stavili do znanja da im je to neprihvatljivo, da vide Ukrajinu u NATO-u kao egzistencijalnu pretnju i da će ići na sve, uključujući i uništavanje Ukrajine, da do toga ne dođe - objasnio je Miršajmer za Judging Freedom.