"MI SMO U RATU" Oglasio se Kremlj - Zbog mešanja Zapada specijalna operacija se pretvorila u rat

NAKON što se Zapad umešao u specijalnu vojnu operaciju na strani Ukrajine, specijalna vojna operacija je prerasla u rat, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov u intervjuu listu „Argumenti i fakti”.

- Mi smo u ratu. Da, to je počelo kao specijalna vojna operacija, ali čim je tamo formirana grupa, kada je kolektivni Zapad postao učesnik na strani Ukrajine, za nas je to postao rat. Uveren sam u to i to svako treba da shvati - rekao je on.



- Imamo četiri nova subjekta Federacije i za nas je najvažnije da ljudi u tim subjektima budu sigurni, kao i da oslobodimo teritorije tih subjekata, koji su trenutno defakto okupirani kijevskim režimom - istakao je Peskov.

Dodao je da će Rusija nastaviti da deluje tako kako vojni potencijal Ukrajine ne bi ugrožavao bezbednost njenih građana i teritorije.

Na temu Krima je rekao da Rusija ne može da dozvoli da pored njenih granica postoji država koja ima nameru da upotrebi bilo koje metode kako bi zauzela Krim.

