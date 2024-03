MILANOVIĆ I PLENKOVIĆ U PREDIZBORNOM KLINČU: Raste rejting SDP-a nakon "desanta" predsednika Hrvatske

UPRKOS upozorenjima Ustavnog suda i Državnog izbornog poverenstva (DIP), predsednik Republike Zoran Milanović i dalje tvrdi da će biti premijer, da okuplja koaliciju za Treću republiku i da je uveren u poraz HDZ-a, premijer i lider HDZ-a Andrej Plenković iz Brisela poručuje da Milanović građanima nudi haos, nered i cirkus, u strahu od promena na čelu DORH-a.

Zoran Milanović i Andrej Plenković, Foto Tanjug

Prošlonedeljnom najavom Milanovića da će učestvovati na parlamentarnim izborima i da će biti kandidat najuticajnije opozicione SDP za premijera uzburkala je hrvatsku političku scenu i podigla tenzije na maksimum četiri sedmice do izbora.

Mediji, stručnjaci i analitičari različito tumače aktuelnu situaciju i dok jedni tvrde da je Milanović ovom najavom naneo štetu SDP-u i sebi, drugi pak kažu da je prilično izvesno da HDZ sa svojim tradicionalnim partnerima neće imati dovoljno poslanika za većinu.

Hrvatski portal Telegram podseća da je do pre samo nekoliko meseci bilo gotovo nemoguće da SDP u anketama dostigne rejting HDZ-a, što se nakon Milanovićeve najave dogodilo.

- Rast rejtinga SDP-a, koji je postao strelovit nakon desanta Zorana Milanovića na izbornu kampanju prošlog petka, čini tu mogućnost sve realnijom. Postotci su i dalje na strani HDZ-a, ali razlika je sve manja. I ako je tačna ona 'trend je frend', uopšte nije isključeno da će, kad se prebroje glasovi, relativnu većinu imati lista koalicije koju predvodi SDP, stranka Peđe Grbina, piše Telegram.

Uprkos zabrani Ustavnog suda Milanoviću da se na bilo koji način bavi kampanjom, on je i juče iz Pule poručio da okuplja koaliciju za Treću republiku i to je, kako kaže, Vlada nacionalnog spasa. Plenkoviću, koji je boravio u Briselu na forumu o nuklearnoj energiji i Evropskom savetu, Milanović je poručio da misli da mu je to poslednji put da ide u Brisel u ovoj fazi života.

- Moj cilj je pobeda. To znači zabrana pristupa. Kasno smo počeli, teško je, nemam očekivanja kao kad sam vodio SDP, više nisam član stranke, ali HDZ definitivno neće moći da formira vladu, pa će je formirati neki bolji i odgovorniji ljudi, a Plenković onda nek' ide u Brisel i traži posao u Evropskoj narodnoj stranci, poručio je Milanović.

On je ranije rekao da neće poštovati upozorenje Ustavnog suda i da više, kako je kazao, neće govoriti da će biti budući premijer Hrvatske, već da će "biti premijer, uskoro". Poručio je i da će na premijersku funkciju doći legalnim putem, ali da, kako je kazao, "ovim budalama" ne želi da otkriva koji je to put.

Plenković je Milanoviću odgovorio da će u Briselu biti na idućem Evropskom savetu, ali i na nizu drugih, dok je za šefa države rekao da će "biti tamo negde potpuno nebitan, na margini svih važnih političkih procesa i za Hrvatsku i za Evropu".

- Reč je o čoveku koji Hrvatsku vodi u ruski kamp, koji nas vodi izolacionizmu i koji je počinio veliku spoljnopolitičku štetu. Njegov bilans spoljnoj politici kao predsednika je doslovno apsolutna nula, naveo je Plenković.

Kako je juče saopštio predsednik SDP Peđa Grbin, koalicija okupljena oko te stranke nastupiće na izborima pod sloganom "Reke pravde", a reč je o nazivu pesme hrvatskog rokera, koji je prvi citirao Milanović.

Komentarišući tu najavu, Plenković je to ocenio kao "jedno glavinjanje".

I dok Plenković u svojim nastupima ne propušta da se pohvali uspesima vlade u poslednja dva mandata, Milanović tvrdi da "ova vlada u osam godina nije napravila ništa".

- Ja sam počeo, neke stvari napravio. Pelješki most nacrtao, raspisao tender, izabrao projekt, poslao na Jaspers, sve je bilo gotovo, došlo je Timu Oreškoviću, Plenković još nije bio ništa. Ista priča je i sa Trogirskim mostom, rekao je Milanović i podsetio da je kao premijer Hrvatske formalno uveo Hrvatsku u Evropsku uniju.

BONUS VIDEO: SPEKTAKL „PRAZNIK SVETLOSTI“ NA PET LOKACIJA: Užice je od večeras prestonica kulture Srbije u 2024