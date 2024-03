AMERIČKI ADMIRAL O INVAZIJI TAJVANA: Kineska vojska će biti sposobna za izvršenje naredbe u naredne tri godine (VIDEO)

KINESKA vojska je na putu da ispoštuje navodni rok za kopnenu operaciju na Tajvanu do 2027. godine, izjavio je visoki zvaničnik Ratne mornarice SAD tokom svog govora u Kongresu.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Admiral Džon Akvilino, koji se nalazi na čelu američke Indo-pacifičke komande, na sastanku Vojnog komiteta Predstavničkog doma govorio je o stepenu pripremljenosti Oružanih snaga NR Kine da zauzmu Tajvan. Oficir mornarice je Kinu označio kao "konkurentski režim" i "jedinu državu koja ima sposobnosti, kapacitete i nameru da promeni status kvo u Pacifiku”.

Kineska vojska / Foto AP

-Sve indicije ukazuju na to da se Vojska Kine trudi da ispuni direktivu Si Đinpinga o tome da mora da bude spremna za invaziju Tajvana do 2027. godine. Štaviše, aktivnosti oružanih snaga ukazuju na njihovu sposobnost da ispune Sijevu direktivu u zadatom vremenskom roku, tj. da prisajedine Tajvan kopnenom delu Kine silom, ako to bude naređeno, rekao je Akvilino.

Podsećanja radi, visoko rangirani američki zvaničnici, poput direktora CIA Vilijama Bernsa, i ranije su pominjali navodnu direktivu kineskog predsednika. Tako se među komandantima američke vojske 2027. često pominje kao godina kada će se dogoditi "odlučujući sukob" za Tajvan, a neretko se može čuti i da će se rat dogoditi 2035. godine.

Prošlog aprila, sam Akvilino je na sastanku sa Vojnim komitetom, po pitanju datuma "invazije na Tajvan" izrazio uverenje da "svi nagađaju". Sa druge strane, Si Đinping je tokom razgovora sa predsednikom SAD Džozefom Bajdenom, u San Francisku proteklog novembra negirao da Kina planira da upotrebi silu protiv Tajvana u bliskoj budućnosti i odbacio navode o navedenim datumima.

(rt.rs)

