MAKRON: PRIMIRJE TOKOM OLIMPIJSKIH IGARA - Pariz za prekid neprijateljstava

Francuska će zatražiti da tokom predstojećih Olimpijskih igara koje će na leto biti održane u Parizu (26. juli – 11. avgust, Paraolimpijske 28. avgust – 8. septembar) bude proglašeno primirje na ratištu u Ukrajini, shodno olimpijskim principima.

Foto: Goran Čvorović

- To će biti učinjeno – poručio je francuski predsednik Emanuel Makron, odgovarajući pred kamarema ukrajinske televizije tokom intervjua, na konstataciju novinara da održavanje Olimpijskih igara zahteva prekid vatre, da se to uvek radilo, i da bi i Rusija to trebalo da učini.

Iz Jelisejske palate su poručili da je Francuska, kao što je to tradicija kada je reč o zemlji domaćinu OI, u novembru prošle godine inicirala usvajanje u UN rezolucije o olimpijskom primirju.

Istaknuto je da tom prilikom niko nije glasao protiv, od 120 zemalja koje su učestvovale u glasanju.

Francuski predsednik se takođe izjasnio i o tome na koji način će ruski sportisti učestvovati na Olimpijadi.

- Pravilo, kada ugošćujemo Igre, jeste da upravo sledimo put olimpizma koji predstavlja poruku mira i odluke koje donose Međunarodni olimpijski komitet i njegove instance – kazao je Makron.

Francuski predsednik je rekao da je ta odluka doneta, a sportisti iz ove zemlje moći će da nastupe bez državnih obeležja.

- Izbor koji je učinjen je da Rusija, kao zemlja, ne bude predstavljena, da ne bude prisutna zastava, ali da sportisti mogu da učestvuju, tako što će biti prisutni kao deo takmičenja – naglasio je francuski šef države.

Emanuel Makron je istovremeno pozvao na "kolektivni oprez" u vezi s tim šta će se govoriti na Olimpijskim igrama.

- Treba veoma strogo pratiti da se ne dogodi nijedan incident i da ništa neprimereno tom prilikom ne bude izrečeno. I bićemo veoma oprezni – kazao je Makron, naglasivši da OI treba da pošaju poruku mira, međunarodnog jedinstva i tolerancije.