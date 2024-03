BANDE OTERALE PREMIJERA SA VLASTI: Uspon i pad Arijela Henrija, doskorašnjeg predsednika vlade Haitija

POSLE velikog pritiska bandi koje nedeljama raspiruju nasilje na Haitiju premijer te karipske zemlje Arijel Henri je juče podneo ostavku iz Portorika, gde se trenutno nalazi, pošto mu banditi nisu dozvolili da se vrati u zemlju. U video-obraćanju doskorašnji predsednik Vlade je poručio da se povlači:

Tanjug

- Vlada koju ja predvodim podneće ostavku odmah posle uspostavljanja tranzicionog saveta. Želim da se zahvalim narodu Haitija na prilici koja mi je pružena. Molim sve Haićane da ostanu mirni i učine sve što mogu da se mir i stabilnost vrate što je brže moguće - poručio je građanima Henri.

Situacija u jednoj od najsiromašniji država u regionu eskalirala je kada su naoružani banditi upali u zatvor u prestonici Port-o-Prensu i oslobodili skoro sve pritvorenike. Od tada je na snazi vanredno snanje i policijski čas.

Henrijevu ostavku dugo su zahtevale kriminalne grupe predvođene vođom bande Džimijem Šerizijeom zvanim Roštilj, koji je upozorio da se zemlja "kreće pravo ka građanskom ratu". Bande su prethodnih meseci sve više učršćivale vlast na ulicama glavnog grada, da bi posle bekstva iz zatvora skoro 4.000 zatvorenika, među kojima su i optuženi za ubistvo bivšeg predsednika Haitija Žovenela Moiza 2021, zabranile Henriju da se vrati, blokiravši aerodrom.

Henri, po profesiji neurohirurg, na čelu vlade Haitija bio od atentata na predsednika Moiza. Nakon postavljenja novi premijer je obećao da će uspostaviti red i održati nove predsedničke izbore „što je pre moguće“. Na visokoj funkciji je opstajao uprkos pritiscima javnosti da se održe izbori i legitimno izabere novi predsednik vlade, ali do njih, u međuvremenu, ipak, nije došlo, što je dovelo do sve većeg nezadovoljstva kod građana. On je neodržavanje izbora pravdao time da prethodno u zemlji mora da se stvori bezbednost.

Do ostavke premijera Henrija došlo je pošto su se regionalni lideri sastali u ponedeljak na Jamajci da razgovaraju o političkoj tranziciji na Haitiju. Karipska zajednica je na sastanku dogovorila da se uspostavi prelazno veće za postavljanje temelja za nove izbore na Haitiju.

- Gospodin Henri je izrazio želju da se vrati na Haiti, ali bezbednosna situacija mora da se popravi pre nego što to bude u mogućnosti - saopštile su SAD koje su u bile na pregovorima u Kingstonu.

Bivši ministar izbora na Haitiju Matijas Pjer opisao je situaciju kao "veoma nesigurnu".

- Policija je slaba, a više od 40 policijskih stanica je uništeno. Vojska je veoma ograničena i nije opremljena. Članovi bandi zauzimaju veći deo centra Port-o-Prensa i neke vladine štabove. Vrlo brzo će ljudi ostati bez hrane, lekova i medicinske podrške. Bande se sada zalažu da budu deo svakog novog sporazuma o podeli vlasti, s tim da je takvo političko rešenje nemoguće bez podrške međunarodnih oružanih snaga - rekao je on za britanski javni servis.

Američka bezbednosna misija SAD će donirati 300 miliona dolara multinacionalnoj bezbednosnoj misiji na Haitiju koju predvodi Kenija, izjavio je američki državni sekretar Entoni Blinken na kraju sastanka karipskih država. "Ministarstvo odbrane SAD udvostručuje odobrenu podršku misiji sa 100 miliona dolara na 200 miliona dolara. I time ukupna podrška SAD iznosi 300 miliona dolara", rekao je Blinken, najavivši još 33 miliona dolara za dodatnu humanitarnu pomoć.