IZRAEL I UN NA RATNOJ NOZI: Među zaposlenima u Agenciji za palestinske izbeglice Hamasovci

Ulje na vatru dolio je UN objavom da postoje uverljivi dokazi o seksualnom nasilju pripadnika Hamasa tokom napada na Izrael prošle jeseni.

Izrael tereti najmanje 12 zaposlenih u Agenciji UN za palestinske izbeglica UNRVA, da su bili umešani u terorističke atake koji su 7.oktobra označili početak rata na Bliskom istoku. Posle njihovog otpuštanja iz Agencije, Izrael je objavio novi podatak: navodno 12 odsto od oko 13.000 zaposlenih u UNRVA, pripada Hamasu, ili drugim palestinskim ekstremističkim organizacijama.

UNRVA, kako ističe, još nije publikovala čitav izveštaj u kome se citiraju svedočenja palestinskih izbeglica da su prebijani, sprečavani da spavaju i najgrublje seksualno zlostavljani. Bivši pritvorenici su potvrdili da su posle takve torture pojedini umrli. Izrael je poručio da vojna policija istražuje smrti, ali da vojska odlučno poriče tvrdnje o seksualnom zlostavljanju zatvorenika i tvrdi da su svi imali neometan pristup zdravstvenoj zaštiti.

Izrael je, istovremeno, optužio UN za pasivnost prema Hamasu. Specijalna predstavica generalnog sekretara UN Paramila Paten, objavila je izveštaj koji sumira nalaze posle njene posete Izraelu i Zapadnoj obali. Među zaključcima je i činjenica da je potvrđeno seksualno nasilje počinjeno tokom napada Hamasa.

SZO: Deca umiru od gladi

DIREKTOR Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus kaže da deca umiru od gladi u severnoj Gazi, kao i da je do "mračnih nalaza" došlo posle posete predstavnika agencije UN bolnicama Al-Avda i Kamal Advan tokom vikenda. On je na društvenim mrežama napisao da je nedostatak hrane rezultirao smrću dece i "teškim nivoima pothranjenosti, dok su zgrade bolnica uništene". SZO je uspela da isporuči 9.500 litara goriva svakoj bolnici, kao i neophodne medicinske potrepštine, ali je to "delić hitnih potreba za spašavanje života". U bolnici u južnom gradu rafi, umrlo je minulog vikenda i 16. dete.