OGLASIO SE LAVROV: Reakcija Berlina na razgovor oficira Bundesvera mnogo govori

MINISTAR inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da nedostatak zabrinutosti među nemačkim političarima zbog razgovora oficira Bundesvera o napadu na Rusiju „mnogo govori“.

Foto AP

- Interesantna je reakcija nemačkih političara od kojih su neki zabrinuti da je došlo do curenja na mrežama koje obezbeđuju zaštitu razgovora. Odnosno, sama činjenica pripreme nemačkog oružja, nemačkih stručnjaka koji će održavati to oružje, napad na Rusku Federaciju, uključujući Krimski most, skladišta sa municijom, kao i na koji način oni to razmatraju, ne čudi. To mnogo govori - rekao je Lavrov tokom govora na Svetskom festivalu mladih.

Nemačka negira pripremu za rat

Istovremeno, portparol nemačke Vlade Volfgang Bihner izjavio je da nemačka Vlada negira da presretnuti razgovor visoko rangiranih oficira tokom koga se razmatra mogućnost napada na Krimski most, svedoči o pripremi Nemačke za rat.

- Apsolutno je jasno da su ovakve tvrdnje da ovaj razgovor navodno dokazuje da se Nemačka priprema za rat protiv Rusije apsurdna, odvratna ruska propaganda - izjavio je na brifingu portparol Vlade Volfganga Bihner.

U saopštenju se dodaje da trenutno nije poznato da li postoje drugi slučajevi presretanja razgovora nemačkih oficira.

Bihner je takođe dodao da nemačka Vlada planira da sa partnerima razmotri situaciju povodom presretnutog razgovora nemačkih oficira, kao i da je uveren da će biti razjašnjenja sva otvorena pitanja.

(Sputnjik)

