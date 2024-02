TULSI GABARD UZ DONALDA: Nekadašnja kandidatkinja za demokratsku nominaciju podržala Trampa

BIVŠA članica Predstavničkog doma SAD sa Havaja Tulsi Gabard nazvala je Demokratsku partiju, čiji je nekadašnji član, neprijateljima demokratije vođene žudnjom za moći, dok je hvalila republikanskog favorita za predsedničku nominaciju Donalda Trampa.

Foto: EPA

Gabardova je svojevremeno bila potpredsednica Demokratskog nacionalnog komiteta, ali je podnela ostavku 2016. u znak protesta zbog "nameštanja" partijskih predizbora protiv Bernija Sandersa i u korist Hilari Klinton.

Ona je u četvrtak govorila na godišnjoj Konferenciji konzervativne političke akcije, održanoj nedaleko od Vašingtona.

Gabardova je optužila "demokratske elite i stvorenja iz močvare u Vašingtonu" da ne poštuju Amerikance i njihova prava i da ih "vodi njihova glad za moći".

Demokrate tvrde da će Tramp "uništiti našu demokratiju" ako bude izabran, rekla je ona.

- Kažu da će on biti diktator, da će, ako bude izabran, to biti poslednji izbori u ovoj zemlji. To je smešno. Oni opravdavaju svoje postupke govoreći sebi da treba da unište našu demokratiju da bi je spasli. To je način razmišljanja i mentalitet diktatora - rekla je Gabardova.

Ona je pohvalila Trampa kao "borca" čija snaga i otpornost potiču iz "iskrene ljubavi i brige za budućnost naše zemlje i njegove brige za američki narod".

U međuvremenu, predsednik Džozef Bajden, koga je ona podržala 2020, "bi se srušio" pod delićem pritiska i napada koji su trenutno usmereni protiv Trampa, rekla je ona.

Gabardova je osudila pokušaje više američkih država da skinu Trampa sa glasačkih listića, kao i krivične postupke koji se protiv njega vode.

Tramp želi revanš sa Bajdenom, koji je zvanično pobedio na izborima 2020. sa najviše glasova u istoriji SAD. Ranije ove nedelje, on je navodno pomenuo Gabardovu kao mogućeg kandidata za potpredsednika.

Ta četrdesettrogodišnja potpukovnica iz rezervnog sastava američke vojske bila je član Predstavničkog doma od 2013. do 2021. godine.

Ona je napustila Demokratsku partiju 2022. godine, nazvavši ih elitističkim ratnohuškačkima.

(RT Balkan)