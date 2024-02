TAKER KARLSON OTKRIO: Boris DŽonson mi je tražio milion dolara za intervju

BIVŠI premijer Velike Britanije Boris Džonson je tražio od američkog novinara Takera Karlsona milion dolara za intervju u kojem bi on razjasnio svoj stav prema konfliktu u Ukrajini.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alberto Pežali

Karlson je o tom intervjuu saopštio portalu „Blaz“.

- Boris Džonson me je nazvao "oružjem Kremlja" ili nešto tome slično. Ja sam poslao zahtev za intervju sa Borisom Džonsonom. Jedan njegov savetnik mi je odgovorio: "On će sa Vama razgovarati ali će to koštati milion dolara. On želi milion američkih dolara u zlatu ili bitkoinima". To se dogodilo pre jedan dan ili dva dana - rekao je Karlson.



Pojasnio je da je Džonson samo pod takvim uslovima pristao da razgovara sa njim o Ukrajini i objasni svoj stav.

- On me napada ne objašavajući zašto ja nisam u pravu i zašto je on u pravu. I to čini čovek koji je na zahtev američke vlade, pre godinu i po dana sam sprečio mirovni sporazum u Ukrajini i za koga verujem da je kriv za smrt stotina hiljada ljudi. I on mi neće ništa od toga razjasniti u intervjuu dok mu ne platim milion dolara - naveo je novinar.

Karlson je zaključio da je on uzeo intervju od predsednika Rusije Vladimira Putina i dodao da on ne štiti ruskog predsednika, kao i da mu Putin nije tražio milion dolara.

(Sputnjik)