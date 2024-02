"NIKO NE ZOVE POLICIJU, SVAKO RADI ŠTA HOĆE" Zaharova: Sloboda na američki način odrešila ruke zlu i neonacizmu

AMERIČKO tumačenje slobode omogućilo je izražavanje neonacističkih stavova, rodnih eksperimenata na deci i drugih štetnih pojava koje je čovečanstvo nekada tabuisalo, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

FOTO: AP/Tanjug

Zaharova je na svom kanalu na Telegramu podsetila da predstavnici SAD u UN glasaju protiv rezolucije o borbi protiv glorifikacije nacizma i neonacizma, pozivajući se na „kršenje slobode govora i okupljanja“.

Ona je dodala da je u subotu u američkom gradu Nešvilu održan marš neonacističke grupe „Blood Tribe“. Bela kuća, javne organizacije, pa čak i Izrael će posle ovoga ćutati, smatra Zaharova. Čak i stanovnici grada uglavnom doživljavaju ovaj marš „kao zabavu i jednostavno ga snimaju svojim telefonima, kao neki maskembal za Noć veštica, gej-paradu ili paradu za Dan zahvalnosti“.

- Niko ne zove policiju: to je sloboda, svako radi šta hoće. Ali ispostavlja se da se to odnosi isključivo na sile zla – kao što su neonacizam, rodni eksperimenti nad decom, legalizacija narkotika, satanizam itd. Sloboda na američki način dala je odrešene ruke svemu onome što je za čovečanstvo bilo tabu i oterano kao zli duh u lampu, naizgled zauvek bačeno u more - napisala je Zaharova.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: KRZNENI ČLAN RUSKE ARMIJE - Pas Žužik pomaže protivvazdušnoj jedinici ruske vojske