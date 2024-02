HOĆE LI HEJLI ODRŽATI TRAMP? Prvo je postavila jedan uslov, ali je sad odlučila da se ne izjasni

NIKI Hejli, republikanska kandidatkinja za nominaciju na predsedničkim izborima, odbila je da kaže da li će podržati bivšeg predsednika SAD i konkurenta Donalda Trampa, ukoliko on bude nominovan za kandidata republikanaca na izborima zakazanim za novembar.

Tanjug

Hejli je rekla da joj glavni prioritet pobeda protiv Trampa u Republikanskoj stranci.

- Ušla sam u trku protiv njega (Trampa) jer smatram da ne bi trebalo da bude predsednik. Poslednja stvar koja mi je na pameti je koga ću da podržim, jedino što mislim je kako da pobedim - istakla je ona za Ej-Bi-Si.

Kada ju je novinar američke televizije "pritisnuo" da odgovori, odbila je da se izjasni, preneo je Politiko.

- Ušla sam u trku i pobediću, a svi vi možete da pričate o podršci kasnije. Sada možete da me pitate da li će on da me podrži kada ja budem nominovana - odgovorila je Hejli.

Ranije, Hejli je rekla da će podržati Trampa ukoliko bude izabran kao kandidat republikanaca, podseća američki portal.

- Podržaću ga, jer ne želim da predsednica bude Kamala Haris... - rekla je Hejli ranije za Si-En-Bi-Si.

Sledeća trka između Hejli i Trampa održaće se 24. februara u saveznoj državi Južnoj Karolini, a Tramp je dosad odneo pobede u Ajovi, Nevadi i Nju Hempširu.

(Tanjug)