ROJTERS SLAGAO JAVNOST: Moskva demantuje tvrdnje o kontaktima Rusije i SAD o Ukrajini

PISANjA pojedinih medija o predlozima koje je Rusija navodno uputila SAD o zamrzavanju sukoba u Ukrajini nisu ništa drugo do teorije zavere i glasine, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Foto: Profimedia

Ona je tim rečima prokomentarisala vest agencije Rojters koja je, pozivajući se na izvore, saopštila da je predsednik Rusije Vladimir Putin preko posrednika predlagao SAD zamrzavanje sukoba u Ukrajini, ali da je Vašington navodno odbacio tu inicijativu.

„Čini mi se da je to samo netačna interpretacija, da ne kažem zlonamerna – ne želim to da kažem, iako je i to, očigledno, moguće“, kazala je Zaharova.

Kako je dodala, pregovore Rusije i Ukrajine o pomirenju svojevremeno je prekinula britanska strana.

„Zatim su utvrdili na zakonodavnom nivou tu zabranu vođenja pregovora. Takođe smo rekli da nismo mi prekinuli te pregovore. Odgovorili smo na ukrajinske predloge o tekstu sporazuma i tu se sve završilo zbog pritiska Zapada na predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog i kijevski režim... Mislim da upravo u tom krugu nastaju neki tračevi, glasine, rasprave, tumačenja, možda i neke nedorečenosti, i oko toga se grade nekakve teorije zavere“, zaključila je Zaharova.

Ranije je portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao da su tvrdnje da se Rusija, navodno, obratila Sjedinjenim Američkim Državama sa predlogom da se ukrajinski sukob „zamrzne“ – laž.

(Sputnjik)