DAN ZALJUBLJENIH U RUSIJI TREBA DA SE PROSLAVLJA 8. JULA: Ruska pravoslavna crkva na čelu sa patrijarhom Kirilom je protiv "uvoznih" praznika

PATRIJARH Ruske pravoslavne crkve Kiril poranio je ove godine da objasni svojim vernicima, ali i ostalima, da ne treba slaviti Dan Svetog Valetina, jer je to bilo pomodarstvo koje nema veze sa domaćom tradicijom.

Foto Shutterstock

Patrijarh tvrdi da je Dan zaljubljenih posledica širenja "slobodne ljubavi". Katolici Dan Svetog Valentina praznuju 14. februara, ali na mnogim ruskim TV kanalima u reklamnim blokovima nude se ideje muževima kako da obraduju svoje supruge i proslave taj praznik koji sa Rusima nema nikakve veze.

Da se to praznovanje ipak širi, vidi se po čestitkama koje se mogu preuzeti na internetu.

U prodavnicama se nude pokloni u posebnom pakovanju.

Većina ruskih vernika, kao i onih koji baš i ne odlaze u crkve, ne slavi i neće slaviti Svetog Valentina, jer se takvim praznicima "obraduju" uglavnom žene bogatijih Rusa koje najčešće i ne znaju ko je uopšte Valentin koga su katolici proglasili za sveca.

Istine radi, treba se reći da je bilo onih koji su i u vreme "perestrojke" u SSSR počeli da slave Svetog Valentina. Bilo je to vreme kada je sve što je dolazilo sa Zapada kod onih novopečenih bogataša brzo prihvatano, jer su smatrali da na taj način demonstriraju kako su se već integrisali u zapadni način života. A kad je došlo do procvata divljeg kapitalizma u Rusiji i jedan sloj se brzo obogatio, tada su takva praznovanja bila česta, a neki su odlazili sa svojim ženama ili devojkama u evropske zemlje u šoping.

Foto Ilustracija

Ove godine ruski patrijarh je apelovao sa govornice Božićnih obrazovnih predavanja u Kremlju na građane Rusije da ne slave Svetog Valentina i Noć veštica. Objašnjavao je da to nema veze sa religijom i da je to zapravo širenje "slobodne ljubavi". Ruska pravoslavna crkva je i ranije upozoravala građane da to nisu pravoslavni praznici. Dakle, nije patrijarh sporio katolicima da oni slave šta hoće i da i dalje dele svojim voljenim ljudima poklone.

Patrijarh Kiril se bori godinama protiv slavljenja "uvoznih" praznika sa zapada koji nemaju nikakve veze sa pravom ljubavlju. Posebno je upozorio na štetno praznovanje Noći veštica. Taj praznik se na zapadu obeležava 31. oktobra, uoči hrišćanskog praznika Svi sveti, čime se podseća na umrle. Noć veštica su iz Irske i Škotske emigranti preneli u Severnu Ameriku, a odatle su ga preuzeli i mnogi drugi. Oni koji to slave oblače se u posebno napravljene kostime, donose rezbarene bundeve. Neki od toga prave zabavu, a oni ekstremniji puštaju horor filmove. Dakle, nije problem tamo gde se u te dane odlazi u crkve i pale sveće, ali je patrijarh Kiril protiv toga da se prave cirkusantske zabave koje se proglašavaju kao praznici u zemlji kao što je Rusija, koja nema nikakve veze sa takvom tradicijom.

- Moramo sačuvati svoj kulturni prostor od uvezenih zabava iz inostranstva - sugerisao je patrijarh Kiril.

Da ne treba slepo preuzimati ono što se čini na zapadu, ruski patrijarh je kao primer naveo da se u nekim zemljama zatvaraju hramovi i tamo se otvaraju restorani i kafeterije.

- Prvi razlog što ga ne treba obeležavati je što je to lažni praznik - kaže protojerej Boris Krivonogov.

TRADICIJA Svetlana Vladimirovna Medvedeva, supruga Dmitrija, Foto RIA.RU

On dodaje da pravoslavni imaju svoja dva Sveta Valentina koja se slave u julu. Oni su stradali za veru, ali nemaju nikakve veze sa Danom zaljubljenih. Pravoslavni znaju da je 14. februar dan sećanja na Svetog mučenika Trifuna.

Spomenuti protojerej kaže da je Dan zaljubljenih počeo da se slavi pre tridesetak godina u Rusiji.

- U vreme Petra Prvog otvoren je "prozor u Evropu", a u vreme raspada SSSR širom su otvorena i vrata. Tako je umesto dobra, sa Zapada počelo da dolazi i zlo. Dan zaljubljenih nije propagiranje ljubavi nego bluda. Osim toga, Noć veštica je ismejavanje mrtvih - kaže protojerej Boris.

U pravoslavnoj crkvi kažu da se treba vraćati porodičnim vrednostima, a ne razvratu. Spomenuti protojerej Boris, kao i mnogi ruski sveštenici, ističe da je u ruskoj tradiciji da se smatra da je praznik prave ljubavi Dan Svetih Petra i Fevronije, koji se obeležava 8. jula. U popularizovanju tog praznika posebno se bila angažovala Svetlana Vladimirovna Medvedeva, supruga dugogodišnjeg premijera i u jednom mandatu predsednika Rusije Dmitrija Medvedeva.

Protojerej Boris kaže da je je teško omasoviti pravoslavne praznike, jer se lakše širi ono što stiže sa Zapada. Pravoslavni praznici pozivaju na molitvu, dolazak u hramove, post i dr. Što se tiče kvazipraznika, koje prenose sa zapada, sve je kao u pesmi čuvenog Visockog "ubodi se i zaboravi". Svi zapadni praznici, koje šire snobovi i oni koji nekritički primaju sve što dolazi sa te strane, imaju neke svoje legende ali niti jedna od njih nije dokazana. Jedna od tih legendi je i da je u vreme rimske imperije živeo neki hrišćanski sveštenik Valentin koji je tajno venčavao legionere sa njihovih devojkama. A njima je tadašnji imperator strogo branio da se žene jer će se tada više brinuti o porodici nego o podvizima.

Foto RPC.RU

U nekim krugovima se priča kako je Sveti Valentin praznik homoseksualaca, jer je međusobno venčavao legionere.

Oni koji su se bavili istraživanjima o Svetom Valentinu kažu da su sva kazivanja protivrečna, tvrdi magistar Nikolaj Antipin. On ističe da se uopšte ne zna kada je on rođen i od kada se taj dan slavi. Činjenica da je rimski papa izbacio iz liturgijskog kalendara katoličke crkve Valentina najbolji je dokaz da je to lik sa nedokazanom istorijom.

Magistar istorije Nikolaj Antipin smatra da je praznik dobio veliki broj poklonika zbog literatora i fantazija pisaca. On misli da bi početak priče o Valentinu mogao biti ljubavna poema srednjovekovnog engleskog pesnika Džefrija Čosera "Ptičiji parlament".

Jedan broj moskovskih sociologa kaže da su ta uvezena slavlja sa zapada dokaz širenja tzv. masovne kulture krajem devedesetih godina, kad su se naglo otvorile granice, pa je postalo popularno sve što je uvozno. Ta praznovanja nemaju nikave veze sa bilo kojom religijom i isto su što i dani piva ili slični gurmanski dani.

Svim tim praznicima se najviše raduju prodavci, kao i vlasnici restorana i kafeterija.

Svi oni dobro zarade, a neka se narod veseli i troši novac ako ga ima. Po tradiciji, u te dane dobro zarade i prodavci cveća koji rapidno podignu cene.

Rusima se jedno mora priznati: to je narod koji zna da čuva tradiciju i oni je znaju negovati. Uvezeni praznici su specijalitet samo velikih gradova, gde inače živi onaj najbogatiji sloj građana Rusije, koji je uvek težio Zapadu. Mada, sada su se mnogo razočarali, kada su na tom istom Zapadu počeli da im blokiraju račune u bankama.

Osmi mart ostao omiljen

Interesantno je da nikakvi uvezeni praznici nisu mogli da istisnu one iz ruske sovjetske tradicije. Jedan od najomiljenijih praznika u Rusiji je 8. mart, Dan žena, kao i 23. februar, Dan zaštitnika domovine, koji se smatra danom muškaraca. U mnogim porodicama se to i sada slavi. U drugim bivšim socijalističkim zemljama su namerno nastojali da zaborave bivše državne praznike, pa i Dan armije i Dan žena. Rusi i dalje sve slave što su i ranije slavili. Osim toga, gotovo sve profesije imaju svoje praznike, koji se takođe slave i državno rukovodstvo ih pozdravlja, a najbolji dobijaju i državna odlikovanja.