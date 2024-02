BIVŠI LEKAR BELE KUĆE: Bajden ima ozbiljne probleme, nesposoban da bude predsednik

ZASTUPNIK republičke stranke iz Teksasa Roni Džekson, bivši lekar Bele kuće, rekao je da izveštaj specijalnog savetnika Roberta Hura „potvrđuje“ ono što on i mnogi znaju godinama: predsednik Bajden ima „ozbiljne probleme“.

Foto: Tanjug/AP photo

Hur, koji je imao zadatak da istraži Bajdenovo pogrešno rukovanje poverljivim dokumentima, opisao je predsednika u ovonedeljnom izveštaju kao „simpatičnog, dobronamernog, starijeg čoveka sa lošim pamćenjem“.

- To potvrđuje ono što većina nas zna - rekao je Džekson za Foks njuz.

- Od kada je bio kandidat Džo Bajden govorio sam da ovaj čovek nije kognitivno sposoban da bude naš predsednik, naš vrhovni komandant i naš šef države. To sam govorio iznova i iznova.

- Gledao sam tog čoveka svaki dan, znate, i oko njega osam godina dok je bio potpredsednik. Postoji drastična, drastična razlika između tada i sada - rekao je on.

- Vratite se nazad i pogledajte video-snimke kada je bio prvi potpredsednik i uporedite ih sa sadašnjim. To čak i nije ista osoba - dodao je Džekson.

- On ima neke ozbiljne probleme. To govorim već duže vreme. Sada to kaže izveštaj — izveštaj specijalnog tužioca je izašao i rekao je upravo to. To je bio specijalni advokat kojeg je imenovao Bajden DOJ, a oni su govoreći isto ono što ja i mnogi Amerikanci već duže vreme govorimo“.

Uprkos ogromnoj zabrinutosti zbog njegovog mentalnog zdravlja , Bajden je u četvrtak uveče rekao Amerikancima iz Bele kuće da je njegovo pamćenje „dobro“ i branio svoju kampanju za reizbor, rekavši da je on „najkvalifikovanija osoba u ovoj zemlji da bude predsednik“.

Bajdenovo obraćanje naciji suledilo je samo nekoliko sati nakon što je Hur objavio svoj izvještaj, u kojem nije preporučena krivična prijava protiv predsednika zbog pogrešnog rukovanja poverljivim dokumentima. Ti zapisi su uključivali poverljive dokumente o vojnoj i spoljnoj politici u Avganistanu, između ostalog dokumenta vezania za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku za koje je Hur rekao da uključuju „osetljive obaveštajne izvore i metode“.

- On je kognitivno nesposoban da bude naš vrhovni komandant i to će biti problem za nas - rekao je Džekson.