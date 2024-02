NASTOJANjA Rusije da unapredi program jednomotornih borbenih aviona pete generacije Suhoj Su-75 Šah-mat suočava se sa malom preprekom.

Projekat ne može napredovati samo sa državnim finansiranjem. Prošle godine su pokrenuti razgovori o potencijalnom partnerstvu sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

Danas je prilika da postanemo partneri sa Indijom probila put do stola. Rostec (Rostek) je otkrio značajna smanjenja troškova u projektu Su-75, pripisujući ih određenim „tehničkim promenama“. Na ove promene uticale su „povratne informacije od potencijalnog kupca“ koje su dovele do smanjenja rashoda. Bez ikakve zvanične potvrde, neki izvori, uključujući Eurasian Times, sugerišu da bi Indija mogla biti taj potencijalni kupac.

Penzionisani indijski maršal, Anil Khosla, u nedavnoj interakciji sa medijima, izneo je neke značajne tačke. On pominje oprez, pozivajući na to da Nju Delhi uradi detaljnu analizu troškova i koristi pre nego što preuzme bilo kakve obaveze. On dalje dodaje da je najvažnije da Indija strateški procenjuje da li međusobni pakt može da izvuče više koristi za Indiju. Svaka odluka mora da donese povoljan ishod za obe uključene strane.



Zanimljivo je da Indija trenutno radi na sopstvenom naprednom borbenom avionu.

mbiciozni projekat borbenih aviona pete generacije (FGFA) je već u toku i Nju Delhi je uveliko uložio u njegov uspeh. Iz perspektive indijske odbrane i industrije – može li potencijalni savez sa Rusijom, složenim geopolitičkim partnerom, ugroziti lokalni projekat Indije?

To, međutim, nije razuverilo Rusiju. Oni su posvećeni traženju pomoći za projekat Su-75 Šah-mat. I dok Indija ostaje na listi potencijalnih partnera, Denis Manturov, ministar industrije i trgovine, navodi da Moskva gleda i na druge strane klijente. Ažuriranje sistema rasporeda, kontrole i naoružanja aviona na osnovu povratnih informacija kupaca dovelo je do određenih modifikacija.

Zapamtite da je Rostek nedavno predstavio Su-75 na Svetskom sajmu odbrane 2024. u Rijadu, Saudijska Arabija, kao sredstvo za privlačenje interesovanja potencijalnih partnera ili kupaca u regionu. Rusija je stalno isticala značaj Bliskog istoka u razvoju i trgovini svog naoružanja.

Suhoj (United Aircraft Corporation, UAC) trenutno radi na prvom funkcionalnom prototipu Su-75 Šah-mat. Plan je da bude gotov ove godine, a zakazani testovi počnu sledeće godine. Predviđaju da Su-75 Šah-mat ponude u tri varijante: jednosed, dvosed i bespilotni avion.

Prema UAC-u, poboljšanja su urađena na novoj šemi boja protiv radarskog premaza koja ima za cilj da poboljša prikrivene performanse aviona. Oni su objavili ranije ove godine, otkrivajući da su nabavili patent za šemu. Vizija, prema ruskim inženjerima u UAC-u, je da se avion tako dobro kamuflira da ne samo da radarima postane teško da ga uoče, već i ljudsko oko u oblačnim vremenskim uslovima ima poteškoća da ga otkrije.

Namera ove šeme boje je jedinstvena. Dizajniran je da promeni siluetu aviona kako bi imitirao drugačiji, manji avion. Ovaj efekat je kreiran strateškim postavljanjem mrljica u boji jedinstvenog oblika koje proizvode varijacije u osvetljenosti. Odvodi vaš vizuelni fokus od stvarnog obrisa aviona, nudeći umesto toga zamućenu, smanjenu i izobličenu vizuelizaciju.

Kompanija The Sukhoi Aircraft Company, koja je deo United Aircraft Corporation (UAC) i deo je kompanije Rostec (Rostek), predstavila je laki taktički lovac Checkmate na međunarodnom aeromitingu MAKS 2021, održanom na aerodromu u Žukovskom kod Moskve. Strano lansiranje ovog novog modela dogodilo se na Dubai Airshov 2021 u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U suštini, derivat lovca pete generacije Su-57, novi ratni avion je inovativno razvio državni tehnološki gigant Rostek. To je samostalna inicijativa.



Od jula 2023. UAC je patentirao avion u tri verzije: jednosed, borbeni trenažer sa dva sedišta i bespilotni.

