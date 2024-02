NEMAČKI GENERAL: Ukrajina zbog gubitaka mora da mobiliše više vojnika - snabdevanje municijom ostaje centralno pitanje za podršku Zapada

UKRAJINA će biti prinuđena da mobiliše još vojnika zbog velikih gubitaka, smatra šef radne grupe za koordinaciju pomoći Ukrajini pri nemačkom Ministarstvu odbrane general-major Kristijan Frojding.

Foto: Profimedia

- Ukrajina će svakako morati da mobiliše više vojnika, makar samo zbog brojnosti žrtava, koliko možemo da procenimo, kao i zbog toga što je potrebno obnoviti vojne jedinice, od kojih su neke na frontu 24 meseca - rekao je Frojding u intervjuu za RND. Istovremeno je dodao da se u Ukrajini trenutno razgovara o karakteru i razmerama mobilizacije.

- Ovo je politički i društveni pregovarački proces, u kojem određenu ulogu igra i demografska situacija u Ukrajini - naglasio je general-major. Ukrajinci, rekao je on, „moraju da obrate istu pažnju na ekonomsku održivost države kao i na njene vojne sposobnosti“.

Komentarišući situaciju sa nestašicom municije u Ukrajini, Frojding je istakao da „snabdevanje municijom ostaje centralno pitanje za podršku Zapada“.

- Samo iz Nemačke ćemo ove godine verovatno moći više nego udvostručiti snabdevanje artiljerijskom municijom - naveo je on.

Govoreći o mogućim isporukama krstarećih raketa „taurus“ Kijevu, general-major je ukazao da „Ukrajinci već koriste oružje dugog dometa iz drugih država“.

- Ali nijedan sistem oružja nije superoružje ili sredstvo koje menja pravila igre. Sve se svodi na to da vojno rukovodstvo namerno koristi to što ima na raspolaganju, mudro kombinuje i odmerava mogućnosti neprijatelja. To dovodi do vojnog uspeha, a ne simbolično, navodno, superoružje - zaključio je on.

- Mnogo je važnija dugoročna strukturirana izgradnja kapaciteta ukrajinskih oružanih snaga, u kojoj smo trenutno angažovani - nastavio je general-major.

I ovde, rekao je on, Nemačka preuzima vodeću ulogu u jednoj od ključnih oblasti – protivvazdušnoj odbrani.

Frojding je kritikovao izveštaje o neslaganjima između ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog i vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Valerija Zalužnog.

(Sputnjik)