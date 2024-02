TRAMP PRVI PUT OTKRIO DETALJE UBISTVA ŠEFA IRANSKIH SNAGA: "Pa generale, da li ćemo to sami?"

BIVŠI američki predsednik Donald Tramp rekao je da je Izrael bio deo plana za ubistvo iranskog generala Kasema Sulejmanija, šefa iranskih elitnih snaga Kuds, koji je ubijen u napadu dronom SAD u Iraku početkom 2020. godine.

Foto:Tanjug/AP/Profimedia

Govoreći za Foks njuz, republikanski predsednički kandidat je rekao:

- Kada smo ubili Sulejmanija, znate, Izrael je to trebalo da uradi sa nama. Dva dana pre izvršenja rekli su: „Ne možemo to da uradimo. Ne možemo to da uradimo." Rekao sam „Šta?“. „Ne možemo to da uradimo.“

"Pa generale, da li ćemo to sami?"

Tramp je nastavio:

- Onda sam imao izvesnog generala, koji je sjajan, rekao sam mu: "Pa generale, da li ćemo to sami?" On je rekao: "Možemo, gospodine, na vama je. Rekao sam: 'Mi ćemo to uraditi."

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Ali Izrael je bio deo toga. Znate, Bibi (Benjamin Netanijahu) je imao veliku ulogu u tome. I imali smo sve isplanirano, sve. Jer ono što je (Sulejmani) uradio bilo je strašno. Ono što nam je uradio bilo je strašno. Pobio je toliko naših vojnika. Ubio toliko ljudi - rekao je Tramp.

"Imali smo poštovanje Irana"

Tramp je rekao da se napadi iranskih milicija na američke snage koje su ubile tri vojnika nikada ne bi desile da je on predsednik.

Foto: Profimedia

- Iran sam imao pod kontrolom. Znate, mi smo ih jako udarili za nešto što su uradili, a oni su morali da uzvrate, osećali su da to moraju da urade i ja to razumem. Znate, zvali su me da mi kažu: "Gađaćemo određenu lokaciju, ali nećemo je pogoditi, biće van domašaja"... Obavestili su nas. I imali smo 16 projektila koji su eksplodirali... I znali smo da neće pogoditi. I sada to otkrivam... Pa su uperili te projektile i rekli su: "Molim vas, nemojte nas napadati, a mi nećemo vas pogoditi."

- To je bilo poštovanje, imali smo poštovanje - zaključio je Tramp.