RUSIJA GAĐALA UKRAJINU SA RAKETOM OD 4 TONE: Razoran sovjetski projektil P-35 dobio novu namenu (FOTO/VIDEO)

NEDAVNI incident otkrio je prvu poznatu operativnu upotrebu rakete P-35 [3M44 Progres] od strane Ruske Federacije u napadu na Ukrajinu.

Foto MO Rusije

Dokazi o ovom napadu nalaze se u obliku krhotina, čije su slike osvanule na internetu.

Uvećane slike pokazuju ublažen fokus na pozadini, skrećući pažnju na značajne ostatke projektila P-35. Ova raketa ima veliko prisustvo zahvaljujući svojoj dužini od 10 metara i lansirnoj težini od 4 tone. Potiče iz 1950-ih, aktivna vojna služba počinje 1962.

Analizirajući slike, čini se da je projektil presretnut i uništen pre nego što je stigao do cilja. Projektovani kao protivbrodska raketa, nameravani ciljevi su se verovatno nalazili u južnim regionima Ukrajine. Identifikacija jedinice P-35 unutar olupine može predstavljati izazov, ali prepoznatljiva krila ove rakete služe kao jasan izdajnički znak.



JOŠ UVEK U SLUŽBI

Uprkos starosti, raketa P-35 se još uvek koristi u Ruskoj Federaciji, posebno u obalskom raketnom kompleksu Redut. Od 2021. godine, procenjuje se da ruske snage održavaju oko 8 ovih instalacija.

Osim u kompleksu Redut, raketa P-35 je raspoređena i u stacionarnom kompleksu Utes, poznatom i kao Objekat-100. Ovaj kompleks se sastoji od podzemnih objekata u blizini Balaklave, gde se rakete čuvaju pod zemljom i podižu samo kada su pripremljene za lansiranje.

Ruska Federacija je nekada upravljala sa dva od ovih kompleksa, koji se nalaze na Krimu i na ostrvu Kildin u Barencovom moru. Nakon aneksije Krima, Objekat-100 na Krimu je ponovo uspostavljen i sporadično korišćen za lansiranje projektila.





VERZIJA 3M44

Planovi modernizacije ovih kompleksa uključuju njihovo opremanje lanserima raketa Oniks i Cirkon. Dok su rakete P-35 ranije lansirane sa raketnih krstarica projekta 58, ove krstarice više nisu u upotrebi.

Bez obzira na to, specifičan mehanizam pokretanja koji je upotrebljen u nedavnom napadu ostaje neodređen. Raspoređivanje takvog oružja dugog dometa sugeriše pokušaj da se nanese određeni nivo štete, ma koliko male.

Rakete P-35, čak i njihov najnoviji model [3M44] iz 1982, generalno se smatraju zastarelim. Njihov domet se proteže do 300 km [ili 460 km za model 3M44 prema nekim navodima], sa brzinom do 1800 km/h [ili 2200 km/h prema nekim izvorima], noseći nosivost do 930 kg [FKBCH 4G48].



O P-35

Ove rakete imaju jedinstveno telo u obliku cigare, sa krilom visokog ugla i vertikalnim stabilizatorom ispod tela. Opremljeni usisnikom vazduha ispod trupa u zadnjem delu, pogonjeni su turbomlaznim motorom KRD-26. Raketa se lansira iz standardnog kontejnera pomoću dva raketna pojačivača na čvrsto gorivo.

Domet udarca projektila je određen njegovom visinom i profilom leta. Može se podesiti da leti na visinama u rasponu od 400 do 7000 metara. U zavisnosti od nadmorske visine, raketa može da pređe razdaljinu od najmanje 100 kilometara do najviše 300 kilometara. Može da postigne maksimalnu brzinu leta od M=1,8 i može da primi visokoeksplozivni teret težine do 560 kg ili da nosi nuklearnu bojevu glavu ekvivalentnu TNT-u do 20 kilotona.

Sistem navođenja objedinjuje radio komande tokom ranog leta sa aktivnim radarskim navođenjem za konačni napad. Njegov operater može da prati let projektila pomoću radara na brodu-nosaču, praveći manja prilagođavanja kursa po potrebi. Na kraju, kada projektil ispadne iz radarskog dometa broda-nosača, aktivira svoj režim radarskog traganja za konačni let ka meti.

Sistem za navođenje u početku radi u horizontalnoj ravni, roneći ka cilju kontrolisanom brzinom. Tek kada se približava meti, počinje da prilagođava svoju visinu. Pod odgovarajućim uslovima, ova raketa se može usmeriti i ka kopnenim ciljevima u strmom zaronu od 80 stepeni.

Dostupan je i autonomni režim koji funkcioniše nezavisno od broda-nosača. Međutim, ovaj režim je podložniji radio smetnjama i ne može da izabere mete.

