AJZENKOT ZA PREKID VATRE: Neslaganja u izraelskom vrhu oko vođenja rata u Pojasu Gaze

MEĐU najvišim izraelskim zvaničnicima pojavila su se neslaganja oko vođenja rata protiv Hamasa u Pojasu Gaze, javlja AP i ukazuje da je Gadi Ajzenkot, jedan od četiri člana Ratnog kabineta, doveo je u sumnju dosadašnju strategiju za oslobađanje talaca.

Foto Tanjug/AP

Samo sporazum o prekidu vatre može da dovede do oslobađanje talaca koje još drže islamski militanti u Gazi, rekao je Ajzenkot, koji je bivši komandant izraelske vojske, u svojim prvim javnim izjavama o toku rata.

Njegovi komentari bili su najnoviji znak neslaganja među političkim i vojnim liderima oko pravca izraelske ofanzive na Hamas, koja je sada u četvrtom mesecu.

Nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra, u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, uglavnom civila, a oko 250 uzeto za taoce, izraelski napad je uništio veći deo Pojasa Gaze, gde živi oko 2,3 miliona ljudi.

Izrael je saopštio da je više od 130 talaca i dalje u Gazi, ali se ne veruje da su svi živi.

Izraelska ofanziva, jedna od najsmrtonosnijih i najrazornijih vojnih kampanja u novijoj istoriji, ubila je skoro 25.000 Palestinaca i iselila više od 80 odsto stanovništva te palestinske teritorije.

SAD su pružile snažnu vojnu i političku podršku kampanji, ali sve više pozivaju Izrael da smanji intenzitet napada i preduzme korake ka uspostavljanju palestinske države nakon rata - što izraelski premijer Benjamina Netanjahu odlučno odbacuje.

On je ponovio svoje dugogodišnje protivljenje dvodržavnom rešenju, tvrdeći da bi palestinska država postala lansirna platforma za napade na Izrael. Izrael "mora da ima bezbednosnu kontrolu nad celom teritorijom zapadno od reke Jordan", rekao je Netanjahu i dodao: "To je u koliziji sa idejom suvereniteta. Šta da se radi?"

Portparol palestinskog predsednika Mahmuda Abasa izjavio je da "ne može biti bezbednosti i stabilnosti u regionu" bez palestinske države.

Netanjahu i ministar odbrane Joav Galant rekli su da će se borbe nastaviti sve dok Hamas ne bude slomljen i tvrde da samo vojna akcija može dovesti do oslobađanja talaca.

Hamas traži okončanje borbi pre razgovara o oslobađanju talaca i zahteva oslobađanje hiljada Palestinaca koje je Izrael zatvorio.

Komentatori su počeli da dovode u pitanje da li su Netanjahuovi ciljevi realni, s obzirom na spor tempo ofanzive i rastuće kritike iz sveta, uključujući optužbe za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, navodi AP.

Netanjahuovi protivnici ga optužuju da odlaže raspravu o posleratnim scenarijima kako bi izbegao pitanja o neuspehu svoje vlade, održao vladajuću koaliciju i odložio izbore.

Ankete pokazuju da je popularnost Netanjahua, kome se takođe sudi za korupciju, naglo opala tokom rata.

Ajzenkot, čiji je sin ubijen u decembru u Gazi, rekao je da će se "taoci vratiti živi samo ako postoji dogovor, povezan sa značajnom pauzom u borbama".

On je rekao da su dramatične spasilačke operacije malo verovatne, jer su taoci očigledno raštrkani, mnogi od njih u podzemnim tunelima.

Prema njegovim rečima, tvrdnje da taoci mogu biti oslobođeni drugim sredstvima, osim dogovorom, predstavljaju "širenje iluzija".

U ne mnogo prikrivenoj kritici Netanjahua, Ajzenkot je takođe rekao da se hitno moraju doneti strateške odluke o pravcu rata i da je rasprava o njegovom završetku trebalo da počne odmah nakon početka rata.

On je, takođe, odbacio tvrdnje da je vojska zadala odlučujući udarac Hamasu.

"Još nismo postigli strateško dostignuće, ili bolje rečeno samo delimično. Nismo srušili Hamas“, rekao je Ajzenkot.

Hamas je nastavio da se bori širom Gaze, čak i u najrazorenijim oblastima i nastavlja da lansira rakete na Izrael.

Ajzenkot kaže da svaki dan preispituje da li da ostane u Ratnom kabinetu, koji još uključuje Netanjaha, Galanta i bivšeg ministra odbrane Benija Ganca.

"Znam koja je moja crvena linija", rekao je Ajzenkot na pitanje u kom trenutku će dati otkaz.

"To je povezano sa taocima, to je jedan od ciljeva, ali je povezano i sa načinom na koji treba da vodimo ovaj rat", dodao je on.